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`Büyüme için attığımız adımlar meyvelerini veriyor`

13.02.2020 16:08

Son güncelleme : 13.02.2020 16:08
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Aralık 2019 itibarıyla sanayi üretimindeki yıllık yüzde 8,6`lık artışın, büyüme trendinin başladığını gösterdiğini belirterek, "Reel sektörümüzü desteklemeye ve ekonomiye güveni artırmaya devam edeceğiz" ifadesini kullandı.



AA

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından geçen yılın aralık ayına ilişkin sanayi üretim endeksi sonuçlarını değerlendirdi.

Katma değerli üretime, ihracata ve istihdama dayalı büyüme için atılan adımların meyvelerini verdiğini vurgulayan Albayrak, "Aralık ayı sanayi üretimindeki yıllık yüzde 8,6'lık artış bu büyüme trendinin başladığını  gösteriyor. Reel sektörümüzü desteklemeye ve ekonomiye güveni artırmaya devam  edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

ALT SEKTÖRLERDEKİ ÜRETİMDE ARTIŞ

Albayrak'ın paylaşımında yer alan infografikte de "Sanayi üretim  endeksi 2019 yılının son ayında da güçlü yükselişini sürdürüyor. Göstergeler,  reel sektör için ivmelenme sürecinin sağlam adımlarla devam ettiğinin öncü  göstergelerini ortaya koyuyor." ifadesine yer verildi.

İnfografikteki, sanayi üretiminin alt sektörlerine ilişkin veriler de  dikkati çekti. Buna göre, orta-yüksek teknoloji endeksi aylık yüzde 3,9, yıllık  yüzde 11,8, imalat sanayi endeksi aylık yüzde 1,9, yıllık yüzde 9,1, sermaye malı  endeksi aylık yüzde 3, yıllık yüzde 12,4, dayanıklı tüketim malı endeksi aylık  yüzde 7,4, yıllık yüzde 4,8, ara malı endeksi de aylık yüzde 1,9, yıllık yüzde  10,6 artış gösterdi.




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