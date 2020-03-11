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Cari işlemler belli oldu

11.03.2020 10:00

Son güncelleme : 11.03.2020 10:32
Ocak ayı cari ödemeler dengesi açıklandı. 12 aylık cari işlemler dengesi 6,5 milyar dolar fazla verdi.



AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Ocak 2020 dönemine  ilişkin ödemeler dengesi verileri açıklandı.

Buna göre, ocakta cari işlemler açığı, geçen yılın aynı ayına göre 1  milyar 528 milyon dolar artarak 1 milyar 804 milyon dolar olarak gerçekleşti. 12  aylık cari işlemler hesabı ise 6 milyar 494 milyon dolar fazla verdi.

Aylık gelişmede, ödemeler dengesi tablosundaki dış ticaret açığının  2019'un aynı ayına göre 1 milyar 994 milyon dolar artarak 3 milyar 245 milyon  dolara yükselmesi etkili oldu.

Geçen yılın ocak ayında 3 milyar 409 milyon dolar fazla veren altın ve  enerji hariç cari işlemler hesabı ise Ocak 2020'de 3 milyar 220 milyon dolar  fazla verdi.

Hizmetler dengesi kaynaklı girişler, geçen yılın aynı ayına göre 78  milyon dolar artarak 1 milyar 586 milyon dolara yükseldi.

Hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler,  söz konusu dönemde 112 milyon dolar artarak 1 milyar 100 milyon dolara çıktı.

Birincil gelir dengesi kalemi altında yatırım geliri kaleminden  kaynaklanan net çıkışlar, 2019'un aynı ayına göre 310 milyon dolar azalarak 223  milyon dolara geriledi.

İkincil gelir dengesi kalemi kaynaklı girişler ise geçen yılın aynı  ayına göre 95 milyon dolar artarak 195 milyon dolar oldu.





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