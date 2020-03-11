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Carney`den faiz indirimi açıklaması

11.03.2020 14:09

Son güncelleme : 11.03.2020 14:09
İngiltere Merkez Bankası Başkanı Mark Carney, bankanın faiz indirim ve KOBİ`leri destekleme kararının ekonomide maksimum etkiyi göstermesini beklediğini belirtti.



AA

İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE), olağanüstü toplantıyla, politika faizini 50 baz puan indirerek yüzde 0,25'e düşürme kararının ardından bankanın başkanı Mark Carney ve 16 Mart’a başkanlık görevinin devralacak olan Andrew Bailey ortak basın toplantısı düzenledi.

İngiltere Merkez Bankası’nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19)  salgınıyla mücadele için faiz oranlarını indirdiğini belirten Carney, “Bu  önlemler şirketlerin işlerine devamını ve insanların işlerini korumasını  sağlayacak, geçici ekonomik akşamların uzun vadeli şekilde zarar vermesini  engelleyecek.” İfadelerini kullandı.

Mark Carney  önlemlerin maksimum etkiyi yaratmasının beklendiğini  belirterek, İngiltere Merkez Bankası’nın gerek duyulması halinde adım atmak  konusunda hazırlıklı olduğunu kaydetti.

Carney, “İngiltere Merkez Bankası’nın hedefi şirketlerin ve hane  halkının büyük ve sert olabilecek bir ekonomik şokun, ki bu geçici olmalı,  atlatabilmesini sağlamak. “ dedi.

İngiltere Merkez Bankası başkanlığını 16 Mart’ta devralacak olarak  Andrew Bailey ise bankanın para politikasının sürekli olarak gözden geçirildiğini  belirterek, bankanın ihtiyaç duyulması halinde halen parasal gevşeme için hareket  alanın olduğunu belirtti.

100 MİLYAR STERLİNLİK FON

İngiltere Merkez Bankası faiz indirme kararına ek olarak aynı zamanda  bankalara küçük ve orta büyüklükteki şirketleri kredilendirmesi için 100 milyar  sterlinlik bir fon paketinin devreye sokulduğunu bildirdi.

Banka daha önce 2016 yılındaki Avrupa Birliği (AB) referandumunun  ardından benzer bir paketi sunarak küçük ve ortak ölçekli şirketleri  desteklemişti.

İngiltere Merkez Bankası (BoE), olağanüstü toplantıyla, politika faiz  oranını 50 baz puan indirerek yüzde 0,25'e düşürdü.

Bankanın açıklamasında BoE'nin, KOBİ'ler için yeni dönemsel fonlama  programı uygulanmasına ve varlık alım programının 435 milyar sterlin seviyesinde  devam etmesine de karar verdiği aktarıldı. Açıklamada, söz konusu kararların oy  birliğiyle alındığı da kaydedildi.





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