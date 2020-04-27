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Çelikte yeni sipariş olmazsa üretime ara verilebilir

27.04.2020 15:52

Son güncelleme : 27.04.2020 15:52
Çelik İhracatçıları Birliği (ÇİB) Başkanı Adnan Aslan, corona virüs salgınının etkisiyle sektör ihracatının Nisan ayının ilk 20 gününde yüzde 35 civarı gerilediğini, ihracattaki düşüşün Mayıs`ta da sürmesini öngördüklerini söyledi. Aslan, yeni sipariş oluşmaması durumunda sektörün üretime ara vermek zorunda kalabileceğini ifade etti.



REUTERS

Çelik İhracatçıları Birliği (ÇİB) Başkanı Adnan Aslan,  yaptığı yazılı değerlendirmede, çelik ihracatının yılın ilk çeyreğinde miktar bazında %10, değer bazında da %15.1 gerilediğini belirterek, "Nisan ayının ilk yirmi gününü incelediğimizde, çelik ihracatının miktarda %33.7 düşüş ile 877,000 tona, değerde ise yüzde 35.7 azalış ile 574 milyon dolara gerilediğini söyleyebiliriz. Bu düşüşün Mayıs ayında da devam edeceğini öngörüyoruz."

ÇİB verilerine göre, Türkiye'nin çelik ihracatı ilk çeyrekte 5.1 milyon ton olurken, değer bazında ise 3.1 milyar dolar olarak gerçekleşti.   

Aslan, "Salgından önce alınan siparişlerin üretimine devam ediyoruz ancak bir süredir sektörümüzün genelinde yeni siparişler söz konusu değil. Hatta zaman zaman sipariş iptalleri ile de karşı karşıya kalabiliyoruz. Salgının etkisinin bu seviyede devam etmesi ve yeni siparişlerin oluşmaması durumunda çelik üreticilerimizin de üretimine ara vermek zorunda kalabileceğini söyleyebiliriz" dedi.

Türk çelik sektörünün zaten uygulanmaya devam eden korumacılık önlemleri nedeniyle en önemli ihracat pazarlarında kayıplar yaşamaya devam ettiğini belirten Aslan, bu doğrultuda yeni hedef pazarlar belirlediklerini söyledi.

Aslan, "Yeni pazar arayışlarımız doğrultusunda Güneydoğu Asya, Batı Afrika ve Latin Amerika bölgelerini radarımıza aldık. Salgının ortadan kalması ve global ekonominin olağan seyrine dönmesi ile orta ve uzun vadede söz konusu pazarlarda ihracat artışı yaşayabileceğimizi düşünüyoruz" dedi.




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