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CEO açıkladı! Petrol krizinde flaş hamle

10.03.2020 13:15

Son güncelleme : 10.03.2020 13:42
Aramco, 1 Nisan`dan itibaren petrol arzını sürdürülebilir kapasitesinin üzerine çıkaracak. Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak ise petrol üretimini kısa vadede 500 bin varil kadar artırabileceklerini belirterek, petrol fiyatlarının toparlanmasının aylar alacağını söyledi.



Suudi Arabistan devlet petrol şirketi Saudi Aramco, Rusya ile OPEC arasında petrol arzı konusunda yapılan iş birliğinin sona ermesi sonrası arzını artıracağını duyurdu.

Aramco CEO'su Emin Nasser, Nisan ayında müşterilerine 12 milyon varil/gün olan maksimum sürdürülebilir kapasitenin 300 bin varil/gün üzerine çıkaracaklarını duyurdu. Nasser, 12,3 milyon varil/gün petrol arzının 1 Nisan'da başlaması için müşteriler ile anlaştıklarını duyurdu.

RUSYA'DAN "PETROL FİYATLARININ TOPARLANMASI AYLAR ALACAK" ÖNGÖRÜSÜ

Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak, petrol üretimini kısa vadede 500 bin varil kadar artırabileceklerini belirterek, petrol fiyatlarının toparlanmasının aylar alacağını söyledi.

Novak, Rus devlet kanal Rossiya-24'e yaptığı açıklamada, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ile yürütülen üretim kesintisi anlaşması sayesinde Rus bütçesine 3 yılda yaklaşık 10 trilyon ruble katkı sağlandığını belirtti.

Petrol piyasalarında istikrar sağlanması için OPEC ile iş birliği yapmanın ihtimal dışı olmadığını anlatan Novak, "Rusya ile OPEC arasında bir sonraki toplantının mayıs ve haziranda yapılması planlanıyor." dedi.

Rusya'nın petrol üretimini artırma potansiyeline ilişkin değerlendirmelerde bulunan Novak, "Üretimimizi kısa vadede günlük 250-300 bin varil, genel olarak 500 bin varil düzeyinde artırabiliriz. Petrol fiyatlarının toparlanması aylar alacak." ifadelerini kullandı.

OPEC ve Rusya'nın da dahil olduğu OPEC dışı bazı ham petrol üreticisi ülkelerin Viyana'daki toplantısından üretim kesintisi kararının çıkmamasıyla Brent petrolün varil fiyatı 31 dolara kadar gerilemişti.




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