Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 315 liradan alıcı buluyor. Kapalıçarşı`da çeyrek altın 518 lira, Cumhuriyet altını da 2.124 liradan satılıyor.
Çeyrek altın kaç lira oldu? İşte rakamlar...
20.03.2020 10:01
Son güncelleme : 20.03.2020 13:31
AA
Dün, altının onsundaki düşüşe rağmen dolar
kurundaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 310,2 liradan tamamladı.
Yeni güne de değer kazancıyla başlayan altının gram fiyatı 315 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın
518 lira, Cumhuriyet altını da 2.124 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı 1.506 dolar seviyesinde dengelendi.
Analistler, dün ABD Merkez Bankasının (Fed), piyasaların likidite konusunda sorun yaşamaması için attığı adımlara bir yenisini daha eklediğini ve 9 merkez bankasıyla daha yeni swap hatları oluşturma kararı aldığını anımsatarak, İngiltere Merkez Bankasının (BoE) da politika faizini 15 baz puan indirerek yüzde 0,10’a düşürdüğünü, varlık alımlarını 200 milyar sterlin
artırdığını belirtti.
Likiditeyi artırıcı merkez bankaları hamleleri ve hükümetlerin açıkladığı teşvik paketlerinin, son haftalarda sert düşüşler kaydeden piyasalara bugün nefes aldırdığını aktaran analistler, buna karşın oynaklığın devam etmesinin beklendiğini vurguladı.
Bugün veri gündeminin zayıf olduğunu, yeni tip corona virüs salgınına dair haber akışının izlenmeye devam edileceğini kaydeden analistler, teknik açıdan altının onsunda 1.460 doların destek, 1.516 doların direnç konumuna geldiğini, gram altında ise 300-320 lira bandının öne çıktığını bildirdi.
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BIST En Aktif Hisseler
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|
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|
|EGCYO
|0,22
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|
|BURVA
|12,65
|10.109
|% 10,00
|
|ISBTR
|34.958,00
|658.766
|% 10,00
|
|IHGZT
|3,33
|39.223
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|
|MERIT
|12,05
|3.723
|% -5,86
|
|BOLUC
|3,12
|7.125.562
|% -2,50
|
|UZERB
|1,43
|30.453
|% -2,05
|
|TTRAK
|40,96
|704.154
|% -1,77
|
|GARAN
|7,76
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|% 2,37
|
|THYAO
|8,17
|246.072.724
|% 2,90
|
|ASELS
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|TSPOR
|2,19
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|% 0,00
|
|ISFIN
|3,11
|131.741.840
|% 8,74
|
|ODAS
|1,24
|92.717.039
|% 5,08
|
|TSPOR
|2,19
|141.332.011
|% 0,00
|
|YKBNK
|1,94
|123.014.568
|% 2,11
|
|GARAN
|7,76
|371.704.978
|% 2,37
|
|ISFIN
|3,11
|131.741.840
|% 8,74
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6327
|7,6710
|% 1,85
|
|Frank
|6,5896
|6,6293
|% -0,32
|
|Riyal
|1,7255
|1,7342
|% -0,56
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.504
|1.505
|33,12
|
|Altın Gr.
|314
|314
|4,32
|
|Cumhuriyet
|2.093
|2.124
|20,00
|
|Tam
|2.083
|2.136
|28,86
|
|Yarım
|1.007
|1.033
|13,96
|
|Çeyrek
|505
|517
|7,52
|
|Gümüş.Ons
|12,82
|12,86
|0,72
|
|Gümüş Gr.
|2,68
|2,69
|0,14
|
|B. Petrol
|30,59
|30,59
|2,12
|