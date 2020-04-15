Haftaya yükselişle başlayan altın fiyatları bu seyrini günden güne artırıyor. Bugün güne 379 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda 381 liradan alıcı buluyor. Çeyrek altın 625, Tam altın da 2.497 liradan işlem görüyor. Altının ons fiyatı ise 1.720 lira seviyelerinde.
Çeyrek altın kaç lira oldu?
15.04.2020 09:17
Son güncelleme : 15.04.2020 13:38
Altın fiyatları günden güne artmaya devam ediyor. Gram altın
ve çeyrek altın fiyatları
son zamanların en yüksek rakamına ulaştı. Dün altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 381 liradan işlem görüyordu. Çeyrek altın 625 lira, Tam altın da 2.498 liradan satılıyordu.
Bugün güne 379 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda 381 liradan alıcı buluyor. Çeyrek altın 625, Tam altın da 2.497 liradan işlem görüyor.
Altının ons fiyatı ise 1.720 lira
seviyelerinde.
Analistler, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınının ABD ve Avrupa'nın bazı bölgelerinde hız kaybetmesine karşın piyasalarda temkinli havanın varlığını sürdürdüğünü, Kovid-19 salgınına ilişkin haber akışının varlık fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ettiğini belirtti.
Öte yandan bugün yurt içinde bütçe dengesi ve konut satış istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de sanayi üretimi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini kaydeden analistler, Kovid-19 salgınına ilişkin haber akışının da piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını söyledi.
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379,97
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BIST En Aktif Hisseler
|VKING
|4,62
|6.014.773
|% 10,00
|
|CASA
|13,64
|183.334
|% 10,00
|
|RTALB
|8,65
|14.730.560
|% 9,91
|
|SODSN
|22,62
|224.662
|% 9,91
|
|ULUUN
|6,57
|108.791.684
|% 9,87
|
|HALKS
|3,15
|231.596
|% -10,00
|
|DOKTA
|24,30
|1.764.277
|% -9,93
|
|SELGD
|2,01
|865.359
|% -9,87
|
|EMNIS
|2,31
|4.011
|% -9,77
|
|SNGYO
|1,11
|22.492.621
|% -9,76
|
|THYAO
|10,74
|1.708.634.705
|% -1,47
|
|PGSUS
|61,15
|1.311.576.997
|% -0,73
|
|ASELS
|26,66
|1.262.936.788
|% -2,27
|
|GARAN
|8,34
|628.199.655
|% -2,80
|
|TSPOR
|5,54
|480.279.082
|% 6,54
|
|THYAO
|10,74
|1.708.634.705
|% -1,47
|
|YKBNK
|1,97
|259.694.563
|% -3,43
|
|MNDRS
|1,54
|184.543.407
|% 4,76
|
|IHLGM
|1,04
|112.975.047
|% -5,45
|
|IHLAS
|0,63
|67.433.592
|% -5,97
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5715
|8,6145
|% -0,11
|
|Frank
|7,0888
|7,1315
|% 0,29
|
|Riyal
|1,8192
|1,8283
|% 0,62
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.720
|1.721
|-6,18
|
|Altın Gr.
|379
|379
|0,41
|
|Cumhuriyet
|2.424
|2.485
|5,10
|
|Tam
|2.492
|2.557
|5,20
|
|Yarım
|1.212
|1.245
|2,50
|
|Çeyrek
|608
|622
|1,20
|
|Gümüş.Ons
|15,54
|15,58
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|3,43
|3,44
|-0,02
|
|B. Petrol
|28,34
|28,34
|-1,26
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