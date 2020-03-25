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Çeyrek altın kaç lira oldu?

25.03.2020 08:57

Son güncelleme : 25.03.2020 10:37
Gram altın dün en yüksek 342 lira seviyesini gördükten sonra günü 335 liradan tamamladı. Bugün ise saat 10.10 itibarıyla 331 liradan alıcı buluyor. Çeyrek altın 521 lira, Cumhuriyet altını da 2.142 lira seviyelerinde.



Dün, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkilerini azaltmak için ABD Merkez Bankası'nın (Fed) sınırsız varlık alım programına gitmesinin ardından altın fiyatlarında yukarı yönlü hareket gözlemlendi.

Gram altın dün en yüksek 342 lira seviyesini gördükten sonra günü 335 liradan tamamlamıştı. Bugün ise saat 10.10 itibarıyla 331 liradan alıcı buluyor. Çeyrek altın 521 lira, Cumhuriyet altını da 2.142 lira seviyelerinde.

Altının ons fiyatı ise 1.606 dolarda dengelendi.

Öte yandan ABD'de 2 trilyon dolarlık teşvik paketinin senatoda ikinci kez reddedilmesiyle dün ABD borsaları satıcılı seyretmesine karşın, Asya ve Avrupa borsalarında yüzde 7'lere varan güçlü yükselişlerin gözlemlendiği belirtildi.

Bugün yurt içinde reel kesim güven endeksi ve imalat sanayi kapasite kullanım oranı yurt dışında ise ABD'de dayanıklı tüketim malları ve sermaye malları siparişleri, Almanya'da da Ifo endeksleri başta olmak üzere veri gündemi takip edilecek.







 

   




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Altın Ons 1.605 1.606 -15,25  
Altın Gr. 332 332 -3,65  
Cumhuriyet 2.110 2.142 10,00  
Tam 2.102 2.156 14,92  
Yarım 1.016 1.043 7,22  
Çeyrek 510 521 3,61  
Gümüş.Ons 14,32 14,39 0,08  
Gümüş Gr. 2,97 2,98 0,03  
B. Petrol 27,80 27,80 0,65  
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