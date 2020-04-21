Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 377 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 617 lira, Cumhuriyet altını da 2.471 liradan satılıyor.
Çeyrek ve gram altın ne kadar oldu?
21.04.2020 09:05
Son güncelleme : 21.04.2020 14:33
AA
Dün altının ons fiyatı ve dolar
kurundaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,6 artışla 377,8 liradan tamamladı.
Yeni güne de yükselişle başlayan altının gram fiyatı 377 lira
seviyesinde seyrediyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın
617 lira, Cumhuriyet altını da 2.471 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı ise şu dakikalarda 1.677 dolar seviyesinde bulunuyor.
Analistler, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınına ilişkin haber akışının varlık fiyatları üzerinde etkili olmayı sürdürdüğünü ifade etti.
Bugün yurt dışında Almanya'da ZEW beklenti endeksleri ve ABD'de mart ayı ikinci el konut satışlarının yanı sıra Kovid-19 salgınına ilişkin haber akışının takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.640 dolar, gram altında ise 370 liranın destek olarak öne çıktığını kaydetti.
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En Yüksek
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|: -1,01%
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
|: 98.946
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98.503
En Düşük
97.539
14:186,9804
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
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|Açılış
|: 6,5970
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|Önceki Kapanış
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6,9804
En Düşük
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En Yüksek
|Değişim
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|
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|ODAS
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|GARAN
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|
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|
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|ISFIN
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|
|GSRAY
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|199.674.215
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|
|YKBNK
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|132.728.734
|% -1,00
|
|ISYAT
|2,36
|143.295.309
|% 3,96
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
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|8,6058
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|
|Frank
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|% 0,15
|
|Riyal
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|% 0,44
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.666
|1.668
|-27,81
|
|Altın Gr.
|376
|376
|-2,22
|
|Cumhuriyet
|2.414
|2.473
|-11,40
|
|Tam
|2.478
|2.537
|-23,10
|
|Yarım
|1.207
|1.238
|-5,60
|
|Çeyrek
|605
|619
|-2,90
|
|Gümüş.Ons
|14,79
|14,83
|-0,51
|
|Gümüş Gr.
|3,35
|3,36
|-0,06
|
|B. Petrol
|21,68
|21,68
|-3,89
|