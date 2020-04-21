GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

Çeyrek ve gram altın ne kadar oldu?

21.04.2020 09:05

Son güncelleme : 21.04.2020 14:33
Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 377 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 617 lira, Cumhuriyet altını da 2.471 liradan satılıyor.



AA

Dün altının ons fiyatı ve dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,6 artışla 377,8 liradan tamamladı.

Yeni güne de yükselişle başlayan altının gram fiyatı 377 lira seviyesinde seyrediyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 617 lira, Cumhuriyet altını da 2.471 liradan satılıyor. 

Altının ons fiyatı ise şu dakikalarda 1.677 dolar seviyesinde bulunuyor. 

Analistler,  yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınına ilişkin haber akışının varlık fiyatları üzerinde etkili olmayı sürdürdüğünü ifade etti.

Bugün yurt dışında Almanya'da ZEW beklenti endeksleri ve ABD'de mart  ayı ikinci el konut satışlarının yanı sıra Kovid-19 salgınına ilişkin haber  akışının takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan altının ons  fiyatında 1.640 dolar, gram altında ise 370 liranın destek olarak öne çıktığını  kaydetti.

 


 





uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
14:1897.945
Değişim :  -1,01% |  -1.000,45
Açılış :  98.368  
Önceki Kapanış :  98.946  
En Yüksek
98.503 En Düşük
97.539
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
RTALB 12,65 3.470.781 % 10,00  
KNFRT 10,24 29.907.131 % 9,99  
BIZIM 13,45 79.872.775 % 9,98  
PINSU 4,87 59.481.267 % 9,93  
EKIZ 5,54 1.053.924 % 9,92  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,5628 8,6058 % -0,44  
Frank 7,1508 7,1939 % 0,15  
Riyal 1,8520 1,8613 % 0,44  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.666 1.668 -27,81  
Altın Gr. 376 376 -2,22  
Cumhuriyet 2.414 2.473 -11,40  
Tam 2.478 2.537 -23,10  
Yarım 1.207 1.238 -5,60  
Çeyrek 605 619 -2,90  
Gümüş.Ons 14,79 14,83 -0,51  
Gümüş Gr. 3,35 3,36 -0,06  
B. Petrol 21,68 21,68 -3,89  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru