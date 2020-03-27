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Çeyrek ve gram altın ne kadar oldu?

27.03.2020 11:34

Son güncelleme : 27.03.2020 11:34
Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 335,9 liradan alıcı buluyor. Kapalıçarşı`da çeyrek altın 546 lira, Cumhuriyet altını da 2.235 liradan satılıyor.



AA

Dün, dolar kurundaki düşüşe rağmen altının ons fiyatındaki yükselişe  paralel değer kazanan gram altın, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,5 artışla  335,4 liradan tamamladı.

Yeni güne de değer kazancıyla başlayan altının gram fiyatı, saat 11.20  itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 335,9 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 546 lira, Cumhuriyet altını da 2.235 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,5  azalışla 1.623 dolar seviyesinde dengelendi.

Analistler, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınının ekonomik  etkilerini azaltmak için dünya genelinde atılan adımlar sonrası küresel  piyasalarda risk algısının görece azaldığını ve altının ons fiyatının buna  paralel hafif gerilediğini kaydetti. 

Bugün, yurt içinde veri takviminin sakin olduğunu, yurt dışında ise  ABD'de kişisel harcamalar ve Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi verileriyle birlikte Kovid-19 salgınına ilişkin haber akışının takip edileceğini  bildiren analistler, teknik açıdan altının onsunda 1.635 doların önemli direnç, 1.600 doların destek konumuna geldiğini, gram altında ise 320-340 lira bandının öne çıktığını söyledi.





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Altın Gr. 335 336 0,56  
Cumhuriyet 2.110 2.142 10,00  
Tam 2.102 2.156 14,92  
Yarım 1.016 1.043 7,22  
Çeyrek 510 521 3,61  
Gümüş.Ons 14,45 14,52 0,11  
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