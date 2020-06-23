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`Çin, AB için ekonomik ve sistemik bir rakip`

23.06.2020 09:36

Son güncelleme : 23.06.2020 09:36
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, "Çin, AB için müzakere ortağı olmakla birlikte ekonomik ve sistemik bir rakip" dedi.



AA

Von der Leyen ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel, yeni tip  koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen  AB-Çin Zirvesi bitiminde basın toplantısı düzenledi.

Çin firmalarının AB piyasalarına erişebildiğine ancak Çin'in AB  firmalarına benzer biçimde erişim hakkı vermediğine işaret eden Von der Leyen,  "Çin ile ticaret ve yatırım ilişkimizde dengesizlik devam ediyor." diye konuştu.

Çin’le ilişkilerin "kolay olmadığını" vurgulayan Von der Leyen, "Çin,  AB için müzakere ortağı olmakla birlikte ekonomik ve sistemik bir rakip."  değerlendirmesinde bulundu.

SİBER SALDIRI

Von der Leyen, "Hastane sistemlerimize siber saldırılar gördük ve  bunların kaynağını biliyoruz. Dezenformasyonun da nereden geldiğini belirledik."  ifadesini kullandı.

Hong Kong'la ilgili Çin Ulusal Halk Kongresinde kabul edilen Ulusal  Güvenlik Yasası'nın "Bir ülke, İki sistem" ilkesine zarar verdiğini belirten Von  der Leyen, "Çin'e kararlarını gözden geçirmeleri için çağrıda bulunduk. Yeni  yasanın çok olumsuz sonuçları olabilir." dedi.

İNSAN HAKLARI VURGUSU

Von der Leyen, görüşmede insan haklarının da gündeme geldiğine işaret  ederek "AB için insan hakları ve temel özgürlükler müzakere edilebilecek hususlar  değildir." diye konuştu.

"VERDİĞİ SÖZLERİ TUTMALI"

AB Konseyi Başkanı Charles Michel, Çin Ulusal Halk Kongresinde kabul  edilen Ulusal Güvenlik Yasası'na ilişkin, "Çin, Hong Kong halkına ve uluslararası  topluma verdiği sözleri tutmalı." değerlendirmesinde bulundu.

Hong Kong'un durumunu yakından takip edeceklerinin altını çizen  Michel, Hong Kong'un yüksek derecede özerkliğinin muhafaza edilmesi gerektiğini  vurguladı.

Michel, toplantıda, Kovid-19, ekonomik gelişmeler, AB-Çin ilişkileri,  insan hakları ve çeşitli uluslararası konuları da görüştükleri söyledi.

Çin'in AB'ye vermiş olduğu taahhütleri uygulaması gerektiğini belirten  Michel, ilişkilerin  piyasalara erişim, kamu desteklemeleri,  kamu alımları,  teknoloji transferi, adil rekabet gibi alanlarda dengelenmesi gerektiğini  anlattı.

GÜNLÜK 1 MİLYAR EUROLUK TİCARET

Michel, "Dinamik bir ticari ilişkimiz var. AB ve Çin arasında günde 1  milyar euroluk ticaret gerçekleşiyor." ifadesini kullandı.

Toplantıda üst düzey AB temsilcileri, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve  Çin Başbakanı Li Kıçiang ile bir araya geldi.




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