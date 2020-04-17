Çin ekonomisi 28 yıl sonra ilk kez daraldı















Corona virüs salgının üretimin ve harcamaların durmasına yol açmasının etkisi ile Çin'de 2020 yılının ilk çeyreğinde GSYH, 2019'un aynı dönemine göre yüzde 6,8 düştü. Analistler ilk çeyrekte GSYH'nin yüzde 6,5 küçülmesini bekliyorlardı.Çin Ulusal İstatistik Bürosu verilerine göre, 2020 ilk çeyrekte GSYH bir önceki çeyreğe göre ise yüzde 9,8 azaldı. Beklentiler yüzde 9,9 daralma yaşanacağı yönündeydi. 2019'un son çeyreğinde GSYH yüzde 1,5 büyümüştü.Mart ayında Çin'de sanayi üretiminde düşüş ise beklentilerin altında yüzde 1,1 oldu. Perakende satışlar yüzde 15,8 azalırken, sabit varlık yatırımları ilk çeyrekte yüzde 16,1 düştü.Çin'de kentsel işsizlik oranı ise Mart ayında Şubat ayındaki yüzde 6,2'den yüzde 5,9'a geriledi.