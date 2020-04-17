Çin ekonomisinin çeyrek dönemli verilerin resmi olarak tutulmaya başlandığı 1992 yılından bu yana ilk kez daraldığı açıklandı.
Çin ekonomisi 28 yıl sonra ilk kez daraldı
17.04.2020 08:50
Son güncelleme : 17.04.2020 08:50
Corona virüs salgının üretimin ve harcamaların durmasına yol açmasının etkisi ile Çin'de 2020 yılının ilk çeyreğinde GSYH, 2019'un aynı dönemine göre yüzde 6,8 düştü. Analistler ilk çeyrekte GSYH'nin yüzde 6,5 küçülmesini bekliyorlardı.
Çin Ulusal İstatistik Bürosu verilerine göre, 2020 ilk çeyrekte GSYH bir önceki çeyreğe göre ise yüzde 9,8 azaldı. Beklentiler yüzde 9,9 daralma yaşanacağı yönündeydi. 2019'un son çeyreğinde GSYH yüzde 1,5 büyümüştü.
Mart ayında Çin'de sanayi üretiminde düşüş ise beklentilerin altında yüzde 1,1 oldu. Perakende satışlar yüzde 15,8 azalırken, sabit varlık yatırımları ilk çeyrekte yüzde 16,1 düştü.
Çin'de kentsel işsizlik oranı ise Mart ayında Şubat ayındaki yüzde 6,2'den yüzde 5,9'a geriledi.
18:0596.249
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 96.706
|
|Önceki Kapanış
|: 96.249
|
97.065
En Düşük
95.330
18:056,9105
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -0,0343
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9458
En Düşük
6,9077
18:057,5138
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0195
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5527
En Düşük
7,5101
18:05379,30
En Yüksek
|Değişim
|: -1,17%
|| -4,47
|Açılış
|: 379,54
|
|Önceki Kapanış
|: 383,77
|
383,85
En Düşük
379,07
BIST En Aktif Hisseler
|PINSU
|3,85
|43.854.095
|% 10,00
|
|PETUN
|16,39
|93.391.987
|% 10,00
|
|EGCYO
|0,33
|152.483
|% 10,00
|
|EKIZ
|4,18
|328.561
|% 10,00
|
|LKMNH
|6,16
|30.862.181
|% 10,00
|
|DOCO
|358,10
|79.985.479
|% -9,98
|
|CLEBI
|77,55
|33.767.605
|% -9,98
|
|PGSUS
|49,92
|1.158.339.673
|% -9,97
|
|SANFM
|7,13
|14.468.181
|% -9,97
|
|DOKTA
|21,88
|1.473.924
|% -9,96
|
|ASELS
|26,66
|1.238.774.034
|% 0,83
|
|PGSUS
|49,92
|1.158.339.673
|% -9,97
|
|THYAO
|10,16
|1.083.840.016
|% -1,93
|
|GARAN
|8,25
|954.707.108
|% 0,49
|
|ECILC
|4,80
|929.037.144
|% 9,84
|
|IHLGM
|1,07
|249.437.398
|% 4,90
|
|ECILC
|4,80
|929.037.144
|% 9,84
|
|IHLAS
|0,67
|102.889.681
|% 9,84
|
|YKBNK
|1,95
|315.300.182
|% 0,52
|
|IHEVA
|1,89
|289.872.925
|% -9,57
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6221
|8,6653
|% -0,03
|
|Frank
|7,1152
|7,1581
|% -0,18
|
|Riyal
|1,8352
|1,8444
|% -0,39
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.705
|1.706
|-12,44
|
|Altın Gr.
|380
|380
|-3,70
|
|Cumhuriyet
|2.438
|2.499
|-23,90
|
|Tam
|2.506
|2.572
|-24,60
|
|Yarım
|1.219
|1.252
|-11,90
|
|Çeyrek
|611
|626
|-5,90
|
|Gümüş.Ons
|15,39
|15,43
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|3,42
|3,43
|-0,05
|
|B. Petrol
|28,22
|28,22
|0,40
|
Seans Raporu
daha fazla
-
17:59PNSUT
Yüzde 5.95 oranında artışla 15.84 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 709, 687 adet işlem
-
17:58OYAYO
Yüzde 9.81 oranında artışla 5.26 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 131, 203 adet işlem
-
17:57EUYO
Yüzde 9.76 oranında artışla 1.35 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 387, 006 adet işlem
-
17:55XU100
Endeks 96, 216 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 38 üstünde . İşlem hacmi 12, 668.00 milyon TL de
-
17:55IHLGM
Yüzde 4.90 oranında artışla 1.07 lira fiyatla işlem gören hissede 229, 372, 905 adet işlem