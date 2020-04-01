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Çin küçük bankaların asgari rezerv limitini düşürdü

01.04.2020 11:23

Son güncelleme : 01.04.2020 11:24
Corona virüs salgınını gerileten ve hayatın yavaş yavaş normale başladığı Çin, ekonomiyi de canlandırmak için aldığı önlemlere devam ediyor. Bu kapsamda son olarak kredi talebini canlandırmak için bankacılık sektörünü rahatlatacak bazı kararlar alındı. Küçük ve orta ölçekli bankaların asgari rezerv limitlerinin düşürülmesine karar verildi.



FOREKS

Çin Uluslararası Radyosu'nun mail yoluyla paylaştığı habere göre, 31 Mart Salı günü Başbakan Li Keqiang başkanlığında yapılan kabine toplantısının ardından yapılan açıklamada finans sektörü için alınan kararlar açıklandı.

Bu kararlara göre küçük ve orta ölçekli bankaların asgari rezerv limitlerinin düşürülmesine karar verildi.

Aslında Merkez Bankası da kısa süre önce bu doğrultuda para  politikasını gevşetmişti. İktisatçılar, yılın ilk üç ayında corona salgını yüzünden büyük darbe alan Çin ekonomik konjonktürünün belini doğrultmasını bekliyor. Esasen endüstri, şaşırtıcı bir  şekilde büyüme trendine geri döndü.

Uzmanlar yine de tehlikenin tamamen geçtiğine ilişkin bir işaret vermiyor. Çünkü ihracata yönelik sektörler Avrupa’da ve ABD’de daralacak olan talep yüzünden gelecekte de bazı sorunlarla boğuşmak  zorunda kalabilecek.




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