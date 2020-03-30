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Çin Merkez Bankası faiz indirdi

30.03.2020 09:05

Son güncelleme : 30.03.2020 09:05
Çin Merkez Bankası, corona virüs salgını nedeniyle faizi 20 baz puan indirerek yüzde 2.20`ye çekti.



REUTERS

Çin Merkez Bankası (PBOC), yetkililer corona virüsün ekonomiye olan etkisini azaltmak için alınan adımları artırırken ters repo faiz oranını beklenmedik şekilde 20 baz puan düşürerek yaklaşık son 5 yılın en büyük indirimini yaptı.

PBOC, internet sitesinden yaptığı açıklamada 7 günlük ters repo faizini %2.40'tan %2.20'ye düşürdüğünü açıkladı ancak faizi neden düşürdüğüne dair bir sebep vermedi.

Merkez Bankası danışmanlarından Ma Jun devlet medyasına yaptığı açıklamada Çin'in para politikasında değişiklik yapacak esnekliğe sahip olduğunu söylerken faiz kararında Çin'de faaliyetlerine tekrar başlayan şirketlerin, küresel corona virüs salgınının ve dünya genelinde ekonomideki kötü gidişatın dikkate alındığını ifade etti.

PBOC, Kasım'dan beri yedi gün vadeli faiz oranında üçüncü kez indirime gitti.

Capital Economics şirketinden yayımlanan notta "ekonominin virüs öncesi haline dönebilmesi için özellikle mali alanda daha fazla gevşemeye ihtiyaç duyulacak" ifadeleri yer aldı.

Corona virüs salgını ortaya çıktığı ülke olan Çin'de gücünü tiyitrmeye başladı. Şubat ayında zirve yayılım gösteren salgın sonucu ülkede toplam vaka sayısı 81,470 olurken, 3,304 kişi hayatını kaybetti.




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