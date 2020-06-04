Çin resmen duyurdu! İzin verilecek...















Çin Sivil Havacılık Otoritesi'nin aldığı karara göre, uygun bulunan yabancı hava yolu şirketlerine Çin'den seçtikleri bir kente 8 Haziran'dan itibaren haftada bir sefer yapma izin verecek.ABD Başkanı Donald Trump yönetimi çarşamba günü Çin havayolu şirketlerinin ABD’ye uçuşlarını yasaklama kararı aldı.ABD Ulaştırma Bakanlığı, 16 Haziran’dan itibaren Çin’deki dört havayolu şirketinin ABD’ye ve ABD’den uçak seferlerinin durdurulacağını bildirdi.