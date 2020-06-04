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Çin resmen duyurdu! İzin verilecek...

04.06.2020 09:27

Son güncelleme : 04.06.2020 09:27
ABD`nin Çinli hava yolu şirketlerinin ABD`ye ve ABD`den uçuşlarını durdurma kararı sonrası Çin Sivil Havacılık İdaresi, daha fazla sayıda yabancı havayolu şirketinin Çin`e uçmalarına izin verme kararı aldı.



Çin Sivil Havacılık Otoritesi'nin aldığı karara göre, uygun bulunan yabancı hava yolu şirketlerine Çin'den seçtikleri bir kente 8 Haziran'dan itibaren haftada bir sefer yapma izin verecek.

ABD Başkanı Donald Trump yönetimi çarşamba günü Çin havayolu şirketlerinin ABD’ye uçuşlarını yasaklama kararı aldı.

ABD Ulaştırma Bakanlığı, 16 Haziran’dan itibaren Çin’deki dört havayolu şirketinin ABD’ye ve ABD’den uçak seferlerinin durdurulacağını bildirdi.




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