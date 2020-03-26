Çin`de işten çıkarmalar başladı













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Çin, corona virüs salgını ortaya çıktığında virüsün yayılmasını önlemek için katı seyahat yasakları getirmiş ve fabrikalarda üretimi durdurmuştu. Önlemler iş gücünün daralmasına yol açmış, ihracatçı şirketler siparişleri yetiştirmekte zorlanmıştı.Son zamanlarda ise durum tersine döndü. Çin'in başlıca ihracat pazarlarında ekonomi durma noktasına geldiği için siparişler iptal ediliyor. Çin'in Avrupalı ve ABD'li müşterileri geçen haftadan beri siparişleri iptal etme ya da sevkiyatları erteleme talebinde bulunuyorlar.Örneğin, Güney Kore, Hollanda ve ABD'ye takım elbise ve spor ceket ihraç eden Shi Xiaomin, İtalya'daki kumaş tedarikçisinin salgın nedeniyle faaliyetlerini durdurduğunu ve bu nedenle mayısa kadar hammadde gelmeyeceğini söyledi. Shi'nin fabrikasındaki hammadde stoğu ancak Nisan sonuna kadar yetecek.Shi, bu durumda üretimi yavaşlatmak ve yakında da tamamen durdurmak zorunda kalabileceğini söylüyor. Shi, aynı zamanda salgının merkezi olan Hubei eyaletinden gelecek 50 civarı çalışanı da işten çıkarmak zorunda kaldı.Araştırma şirketi Gavekal Dragonomics'te üst düzey analist olan Thomas Gatley, "Avrupa, ABD ve gelişmekte olan ülkelerin ekonomik faaliyetlerindeki emsali görülmemiş aksamalar Çin'in ihracatında ikinci çeyrekte yıllık bazda %20-45 aralığında sert bir daralma yaşanmasına sebep olabilir" dedi.Ekonomistler 2003'teki SARS salgınının ardından olduğu gibi Çin'in ekonomisinin corona virüs salgınından sonra V şeklinde toparlanmasını bekliyordu. Ancak analistler artık beklentilerini 1976'da sona eren Çin Kültür Devrim'inden bu yana görülmemiş seviyelere kadar düşürdüler.Economist Intelligence Unit araştırma şirketinden analist Dan Wang, Çin'de işsizlik oranının bu yıl 5 puan artabileceğini söyledi. Wang, ek olarak 103 milyon işçinin de %30-50 oranında gerçekleşecek maaş kısıntılarından etkilenebileceğini belirtti.