Çin`de otomobil satışları sert düştü!













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Çin'de otomobil satışları Şubat ayında koronavirüs salgını nedeniyle gerileyen talep sonucu %79.1 düşerek şu ana kadarki en büyük aylık daralmayı kaydetti.Çin otomobil üreticilerini temsil eden CAAM, satışların art arda 21. ayda daralarak Şubat ayında 310,000'e düştüğünü bildirdi.Toyota, Çin'deki fabrikalarını 16 Şubat'a kadar kapalı tutacağını açıklamıştı. Dünyanın en büyük araç üreticisi Toyota Motor, Çin'de bulunan tüm fabrikalarını 16 Şubat tarihine kadar kapalı tutacağını duyurmuştu. Toyota'nın Çin'de 12 araç ve araç parçaları fabrikası bulunuyor.Çin'den parça tedarikinde sıkıntının devam etmesi halinde Avrupa'daki fabrikalarını 2-4 hafta için kapatabileceğini duyurmuştu.Parça tedarikinde sıkıntı nedeniyle Güney Kore'deki üretimini durdurmuştu.Nissan, Çin'de ortaya çıkan ve giderek dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs nedeniyle Japonya'daki tesisinde üretimi durdurmuştu. Nissan'ın salgın dolayısıyla Çin'den gerekli parçaları almakta zorlandığı için bu kararı aldığı bildirilmişti.