Çin`de koronavirüsten etkilenen otomobil satışları şubatta yüzde 79.1 ile en sert aylık düşüşü kaydetti.
Çin`de otomobil satışları sert düştü!
12.03.2020 09:46
Son güncelleme : 12.03.2020 09:56
REUTERS
Çin'de otomobil satışları Şubat ayında koronavirüs salgını nedeniyle gerileyen talep sonucu %79.1 düşerek şu ana kadarki en büyük aylık daralmayı kaydetti.
Çin otomobil üreticilerini temsil eden CAAM, satışların art arda 21. ayda daralarak Şubat ayında 310,000'e düştüğünü bildirdi.
DAHA ÖNCE NE OLMUŞTU?
Toyota, Çin'deki fabrikalarını 16 Şubat'a kadar kapalı tutacağını açıklamıştı. Dünyanın en büyük araç üreticisi Toyota Motor, Çin'de bulunan tüm fabrikalarını 16 Şubat tarihine kadar kapalı tutacağını duyurmuştu. Toyota'nın Çin'de 12 araç ve araç parçaları fabrikası bulunuyor.
FİAT CHRYSLER
Çin'den parça tedarikinde sıkıntının devam etmesi halinde Avrupa'daki fabrikalarını 2-4 hafta için kapatabileceğini duyurmuştu.
HYUNDAİ
Parça tedarikinde sıkıntı nedeniyle Güney Kore'deki üretimini durdurmuştu.
NİSSAN
Nissan, Çin'de ortaya çıkan ve giderek dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs nedeniyle Japonya'daki tesisinde üretimi durdurmuştu. Nissan'ın salgın dolayısıyla Çin'den gerekli parçaları almakta zorlandığı için bu kararı aldığı bildirilmişti.
18:05100.966
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 100.966
|
0
En Düşük
0
18:056,2255
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0152
|Açılış
|: 6,1950
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1430
|
6,2379
En Düşük
6,2064
18:057,0322
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0305
|Açılış
|: 7,0040
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9630
|
7,0488
En Düşük
6,9909
18:05327,77
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 1,11
|Açılış
|: 327,77
|
|Önceki Kapanış
|: 326,66
|
329,74
En Düşük
325,80
BIST En Aktif Hisseler
|AGYO
|1,35
|2.343.653
|% 0,00
|
|AVGYO
|1,52
|26.985.910
|% 0,00
|
|IHYAY
|0,81
|40.233.263
|% 0,00
|
|EREGL
|8,46
|216.250.255
|% 0,00
|
|GOLTS
|12,00
|3.666.880
|% 0,00
|
|AGYO
|1,35
|2.343.653
|% 0,00
|
|AVGYO
|1,52
|26.985.910
|% 0,00
|
|IHYAY
|0,81
|40.233.263
|% 0,00
|
|EREGL
|8,46
|216.250.255
|% 0,00
|
|GOLTS
|12,00
|3.666.880
|% 0,00
|
|ASELS
|26,16
|1.153.013.832
|% 0,00
|
|THYAO
|9,61
|968.039.020
|% 0,00
|
|GARAN
|9,58
|566.682.027
|% 0,00
|
|TSPOR
|4,30
|352.097.197
|% 0,00
|
|ODAS
|1,61
|302.102.271
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,12
|224.133.412
|% 0,00
|
|ODAS
|1,61
|302.102.271
|% 0,00
|
|CEMAS
|0,92
|164.195.189
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,24
|174.558.626
|% 0,00
|
|ADESE
|1,32
|167.156.712
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9568
|7,9967
|% 0,22
|
|Frank
|6,6385
|6,6785
|% 0,67
|
|Riyal
|1,6550
|1,6633
|% 0,31
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.636
|1.636
|0,74
|
|Altın Gr.
|327
|328
|0,86
|
|Cumhuriyet
|2.190
|2.223
|29,00
|
|Tam
|2.180
|2.234
|24,60
|
|Yarım
|1.054
|1.081
|11,90
|
|Çeyrek
|528
|540
|5,95
|
|Gümüş.Ons
|16,56
|16,59
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|3,32
|3,32
|-0,03
|
|B. Petrol
|34,30
|34,30
|-1,49
|