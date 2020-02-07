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Çin`in döviz rezervi arttı

07.02.2020 12:07

Son güncelleme : 07.02.2020 12:07
Çin`in 2020 Ocak ayı sonu itibarıyla döviz rezervi beklentilerin aksine aralık sonuna göre küçük bir artış gösterdi.



Çin Merkez Bankası verilerine göre, Aralık ayında 3 trilyon 108 milyar dolar olan döviz rezervi Ocak sonunda 7,57 milyar dolar artarak 3 trilyon 115 milyar dolara çıktı. Analistler ise rezervin 7,92 milyar dolar düşüşle 3 trilyon 100 milyar dolara gerilemesini bekliyorlardı.

Çin Devlet Döviz İdaresi yaptığı açıklamada, dış ortamın karışık ve zorlu olmaya devam ettiğini, global finansal piyasaların belirsizliklerle karşı karşıya olmayı sürdürdüğü değerlendirmesini yaparken, Çin'in döviz rezervlerinin genel olarak sabit kalmayı sürdürmesinin beklendiğini vurguladı.

İdare, koronavirüs salığının ekonomi üzerinde etkisinin geçici olduğunu savunurken, Çin'in uzun vadeli ve güçlü ekonomik temellerinde değişiklik bulunmadığını ifade etti.

Ocak sonunda Çin'in altın rezervi ise Ocak sonunda da Aralık sonunda olduğu gibi 62,64 milyon ons oldu. Altın rezervinin parasal değeri 95,40 milyar dolardan 99,24 milyar dolar seviyesine yükseldi.




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