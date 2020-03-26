Dünyanın en büyük alışveriş sitelerinden biri olan Alibaba’nın kurucusu Jack Ma, Rusya’ya corona virüsü ile mücadele yardımı olarak test kitleri, maskeler ve tıbbi malzemeler gönderdi.
Çinli milyarderden Rusya`ya `corona` yardımı
26.03.2020 09:27
Son güncelleme : 26.03.2020 09:27
İHA
Dünyanın en büyük alışveriş sitelerinden biri olan Alibaba’nın Rusya’da faaliyet gösteren Alibaba Yardım Vakfı tarafından ülkeye büyük bir bağış organizasyonu gerçekleştirildi.
Vakıf tarafından yapılan açıklamada Alibaba’nın kurucusu olan Jack Ma’nın talimatıyla Rusya’ya maskeler, corona virüsü test kitleri ve çok sayıda tıbbi malzeme gönderildiği belirtildi. Hemen hemen her fırsatta Rusya’ya ziyaretler gerçekleştiren ve özellikle Rusya’daki sokak hayvanları için barınaklar kuran Jack Ma bu hareketiyle yine Rusların gönlünü kazanmayı başardı.
Vakıf yapılan yardımlar hakkında kamuoyuna bilgi aktarırken yardımların Rus hükümetine bilgilendirmeler yapılarak gerçekleştiğini ifade ederken yardımların miktarı konusunda ise bir bilgi verilmedi.
Dünyanın birçok ülkesinde faaliyet gösteren Alibaba Yardım Vakfı tarafından Güneydoğu Asya ülkelerine, Afrika ülkelerine, ABD, İtalya, Belçika, Fransa, Slovenya ve İspanya gibi ülkelere de corona virüsü ile mücadele için yardımlar gönderildiği duyuruldu.
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