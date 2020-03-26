GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

Çinli milyarderden Rusya`ya `corona` yardımı

26.03.2020 09:27

Son güncelleme : 26.03.2020 09:27
Dünyanın en büyük alışveriş sitelerinden biri olan Alibaba’nın kurucusu Jack Ma, Rusya’ya corona virüsü ile mücadele yardımı olarak test kitleri, maskeler ve tıbbi malzemeler gönderdi.



İHA

Dünyanın en büyük alışveriş sitelerinden biri olan Alibaba’nın Rusya’da faaliyet gösteren Alibaba Yardım Vakfı tarafından ülkeye büyük bir bağış organizasyonu gerçekleştirildi.

Vakıf tarafından yapılan açıklamada Alibaba’nın kurucusu olan Jack Ma’nın talimatıyla Rusya’ya maskeler, corona virüsü test kitleri ve çok sayıda tıbbi malzeme gönderildiği belirtildi. Hemen hemen her fırsatta Rusya’ya ziyaretler gerçekleştiren ve özellikle Rusya’daki sokak hayvanları için barınaklar kuran Jack Ma bu hareketiyle yine Rusların gönlünü kazanmayı başardı.

Vakıf yapılan yardımlar hakkında kamuoyuna bilgi aktarırken yardımların Rus hükümetine bilgilendirmeler yapılarak gerçekleştiğini ifade ederken yardımların miktarı konusunda ise bir bilgi verilmedi.

Dünyanın birçok ülkesinde faaliyet gösteren Alibaba Yardım Vakfı tarafından Güneydoğu Asya ülkelerine, Afrika ülkelerine, ABD, İtalya, Belçika, Fransa, Slovenya ve İspanya gibi ülkelere de corona virüsü ile mücadele için yardımlar gönderildiği duyuruldu.




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:0589.063
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  90.519  
Önceki Kapanış :  89.063  
En Yüksek
91.959 En Düşük
88.123
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
GLRYH 2,42 9.513.416 % 10,00  
RYSAS 5,28 78.474.098 % 10,00  
NATEN 12,87 49.796.199 % 10,00  
RHEAG 1,43 1.129.700 % 10,00  
EGCEY 0,44 239.389 % 10,00  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,6325 7,6708 % 0,35  
Frank 6,6059 6,6457 % 0,99  
Riyal 1,7159 1,7245 % 0,71  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.599 1.602 -16,69  
Altın Gr. 332 333 -1,20  
Cumhuriyet 2.110 2.142 10,00  
Tam 2.102 2.156 14,92  
Yarım 1.016 1.043 7,22  
Çeyrek 510 521 3,61  
Gümüş.Ons 14,30 14,34 -0,13  
Gümüş Gr. 2,97 2,99 0,00  
B. Petrol 27,26 27,26 -0,13  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru