GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

Corona tehdidi petrol fiyatlarını 20 doların altına çekebilir

30.03.2020 13:15

Son güncelleme : 30.03.2020 13:15
Dünya genelinde hızla yayılan corona virüs (Kovid-19) nedeniyle küresel petrol talebi zayıf seyrederken, petrol piyasasına gelecek ay girmesi beklenen ek üretimle birlikte fiyatların 20 doların altına düşmesi ihtimali güçlendi.



AA

Corona virüs nedeniyle küresel piyasalarda çalkantı devam ederken, Suudi Arabistan ve Rusya arasındaki "petrol piyasasındaki pay ve fiyat savaşı" sebebiyle Brent türü ham petrolün varil fiyatı 18 Mart'ta 25 doların altına  düştü.

Hükümetlerin Kovid-19'la mücadele kapsamında açıkladıkları ekonomi  paketleriyle mali ve parasal politikalar petrol fiyatlarındaki düşüşü yavaşlatsa  da fiyatlar 16 Mart'tan bu yana 30 doların altında seyrediyor.

Uzmanlara göre, Kovid-19 tehdidi devam ettiği sürece petrol fiyatları  20 doların altına inebilir ve hatta 10 dolar bandına kadar gerileyebilir.

AA muhabirine değerlendirmede bulunan Houston Üniversitesi Enerji  Ekonomisti Ed Hirs, virüsün yaz aylarında yayılmaya devam etmesi halinde dünya  genelinde petrol depolarının muhtemelen tam kapasiteye ulaşacağını vurguladı.

Bu durumda petrol kuyularında gerçekleşecek üretimin  stoklanamayacağına ve üreticilerin petrol üretimlerini durdurmak zorunda  kalacağına dikkati çeken Hirs, "Bazı kargoların 20 doların altında alınıp  satılması mümkün olabilir. Ham petrol üreticileri bunu daha çok kayıplarını  telafi etmek amacıyla yapacaktır ama fiyatlar kesinlikle 20 doların altına  düşebilir." dedi.

Hirs, petrol fiyatlarındaki gidişatın Kovid-19 karantinalarının ne  kadar süreceğiyle doğrudan ilişkili olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Daha sonrası için de piyasanın ne kadar çabuk sürede toparlandığı  önemli olacak. Fiyatların 20 doların altına düşmesi durumunda birçok üretici ülke  zarar görür. Rusya en az etkilenen olur ve rublenin değerini de düşürerek kendi  kendine yetebilir. Diğer yandan, Norveç de düşük fiyatlarla bir süre daha idare  edebilir. Bu fiyat seviyesinden en çok Suudi Arabistan zarar görür ama onlar da  bunun için uzun zamandır hazırlanıyordu."

''DÜŞÜK FİYATLAR ÜRETİMİ DURDURMA NOKTASINA GETİREBİLİR''

Dubai merkezli petrol yatırım danışmanlık firması Hormuz Straits  Partnership Direktörü Serkan Şahin, şu an piyasada fiziki karşılık bulan tek  öngörünün petrol talebindeki düşüş olduğunun altını çizdi.

Virüs sebebiyle ileriye dönük büyük bir belirsizlik olduğunu  vurgulayan Şahin, "Asya'da toparlanma olduğunu duyuyoruz ancak orada da virüsün  ikinci ya da üçüncü dalgasının yurt dışı kaynaklı olarak büyümesi endişesi var ve  bu endişe de ileriye dönük baskının kaybolmasını engelliyor." dedi.

Şahin, ayrıca, Petrol İhraç Edenler Örgütü (OPEC) dışı bazı petrol  üreticisi ülkelerin üretimlerini kısıtlamama kararının doğru olduğunu belirterek,  şöyle konuştu:

"Ancak burada teknik olarak yeni fiziki arzın gelmesi çok zor. Virüsün  ortaya koyduğu korku ve panik, devletleri önlem alma ve bireyleri gönüllü olarak  günlük hayatlarından feragat etmeye zorluyor. Bu da günlük ekonomik aktivitenin  yavaşlamasına ve petrol talebinde olumsuz etki oluşmasına neden oluyor. Temelde  bugünkü talepten ziyade bu talebin daha ne kadar düşeceği ve bu sorunun ne kadar  süreceğinin bilinmemesi var. Ben petrol fiyatlarının 10 dolar seviyesine kadar  ineceğini sanmıyorum. Bu senaryo küresel bir çöküşle mümkün olabilir, ama  fiyatlar bu kadar inerse birçok yerde üretim durur. O fiyatta üretim olmayacağı  için bu sefer arz tarafında baskı oluşur ve bu noktada da fiyat kendisini  dengeler. Ayrıca, virüsün ABD'deki etkisini henüz görmedik. Virüs nedeniyle  ABD'de kara sondajları durursa piyasada arz kaynaklı baskılar yine artar."

Öte yandan, petrol fiyatlarındaki düşüşün ekonomisi petrole bağımlı  ülkeleri rekabet edemez hale getireceğini aktaran Şahin, Irak, Kolombiya,  Meksika, Venezuela, Kazakistan ve Kanada gibi ülkelerin bu grupta yer aldığını  dile getirdi.

"FİYATLAR 10 DOLARI GÖREBİLİR"

Norveç merkezli enerji araştırma kuruluşu Rystad Energy Kıdemli Petrol  Piyasaları Analisti Paola Rodriguez-Masiu ise piyasaların daha düşük fiyatlara  hazırlanması gerektiği uyarısında bulundu.

Bu yıl küresel petrol talebinde günlük 2,8 milyon varillik düşüş  öngören Rodriguez-Masiu, şunları söyledi:

"Talebin yılın ikinci çeyreğinde günlük 6 milyon varil azaldığını  göreceğiz. OPEC dışı ülkeler, nisan itibarıyla günlük 2,5 milyon varil üretimi  piyasaya sürdükten sonraysa petrol fiyatlarında 10 dolar bandını göreceğimizi  düşünüyoruz. En kötü senaryoda petrol fiyatları 10 doların altına bile düşebilir.  Bu da birçok petrol üretim tesisinin kapanmasına yol açacak. Talepteki dramatik  düşüşün karşılanması ve petrol stoklarının sürdürülebilir bir seviyeye gelmesi  için bu üretim tesislerinin kapanması zorunlu hale gelecek."

Bu arada, dünya genelinde en yaygın kullanılan Brent türü ham petrolün  varil fiyatı, bugün saat 11.25'te 23,32 dolarla Kasım 2002'den bu yana en düşük  seviyeye geriledi.





uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
12:5987.574
Değişim :  -0,63% |  -551,37
Açılış :  87.937  
Önceki Kapanış :  88.125  
En Yüksek
88.456 En Düşük
86.815
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
TIRE 5,72 27.002.811 % 10,00  
AYCES 10,60 1.566.308 % 9,96  
SKTAS 2,32 5.533.120 % 9,95  
GEDIK 17,36 4.855.292 % 9,94  
BNTAS 2,66 32.951.372 % 9,92  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,0438 8,0841 % 0,53  
Frank 6,7886 6,8295 % 0,46  
Riyal 1,7288 1,7375 % 0,99  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.622 1.623 -5,92  
Altın Gr. 339 339 1,34  
Cumhuriyet 2.110 2.142 10,00  
Tam 2.102 2.156 14,92  
Yarım 1.016 1.043 7,22  
Çeyrek 510 521 3,61  
Gümüş.Ons 14,04 14,10 -0,37  
Gümüş Gr. 2,94 2,95 -0,05  
B. Petrol 26,70 26,70 -1,25  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru