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Corona virüs tüketici alışkanlıklarını değiştirdi

25.04.2020 11:38

Son güncelleme : 25.04.2020 11:38
Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle, insanların artık riski azaltmak için markete gitmeden önce ihtiyaç listesi hazırladığını, pek çok kişinin de internet üzerinden alışveriş yaptığını belirtti.



AA

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut  Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgınıyla beraber  tüketici alışkanlıklarının da büyük ölçüde değiştiğini söyledi.

Corona virüs salgınına kadar Türkiye'de birçok tüketicinin listeyle  alışveriş yapmadığını dile getiren Şahin, şöyle devam etti:

"Maalesef tüketicilerimizin çoğunun listeyle alışveriş yapma  alışkanlığı bulunmuyordu. Kovid-19 salgını, tüketici alışkanlıklarını büyük  ölçüde değiştirdi. Artık tüketicilerin büyük bir kısmı gerek virüs kapma  endişesinden gerekse daha az risk için ihtiyaçlarının listesini evde yaparak  markete gidiyor. Önceden liste yapmadan markete giden vatandaşlar, şimdi markette  gezerek alışveriş yapmayı değil ellerindeki listeye bakarak alışveriş yapmayı  tercih ediyor. Yani vatandaşlar bir an önce alacaklarını alıp marketten ayrılmak  istiyor. Virüsle beraber sık sık ve rahatça dışarı çıkma alışkanlığını kaybeden  tüketiciler, artık acil ihtiyaçlarını belirliyor ve hiç vakit kaybetmeden  alışverişini tamamlayıp marketten ayrılıyor."

"VİRÜS BİZİM YAPAMADIĞIMIZI YAPTI"

Şahin, tüketicilere salgın öncesinde de hep listeyle alışveriş  yapmaları uyarısında bulunduklarını belirterek, "Virüs bizim yapamadığımızı  yaptı." dedi.

Listeyle alışverişin alışkanlık haline gelmesini temenni eden Şahin,  "Zira gelişmiş ülkelere baktığımızda tüketici, listesini evde hazırlıyor. Daha  sonra alışveriş merkezine ya da markete girdiğinde hiç sağa sola bakmadan alacağı  ürünü alıyor ve doğruca kasaya gidiyor." diye konuştu.

"İNTERNETTEN ALIŞVERİŞ ORANI YÜZDE 80'E ÇIKTI"

Salgınla beraber uzaktan ve internetten alışverişlerin de arttığına  dikkati çeken Şahin, şunları kaydetti:

"Yine gelişmiş ülkelerden örnek verecek olursak, insanların birçoğu  alacağı ürünün ayağına gelmesini istiyor. Birçok batı ülkesinde tüketicilerin  yüzde 80'i ihtiyaçlarını internet üzerinden ve uzaktan satış yöntemiyle  karşılıyor. Biz de ise salgından önce vatandaşların yalnızca yüzde 10'u  internetten alışveriş yaparken, bu oran salgınla beraber yüzde 80'lere çıkmış  durumda. Bu da risk almak istemeyen vatandaşların büyük bir kısmının internetten alışverişe yöneldiğini gösteriyor."





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