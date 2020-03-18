İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey, yeni tip corona virüsün (Kovid-19) İngiliz şirketlerinde oluşturduğu zorlukları hafifletmek için bankanın daha fazla kredi tedbirine açık olduğunu belirtti.
`Daha fazla kredi tedbirine açığız`
18.03.2020 17:58
Son güncelleme : 18.03.2020 17:58
AA
İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Andrew Bailey, basına yaptığı açıklamada, corona virüsün İngiliz ekonomisi üzerindeki olumsuz etkisiyle mücadele için her "makul" önlemin bankanın masasında olduğunu söyledi.
Ekonomik görünümde büyük miktarda belirsizlik olduğunu belirten Bailey, bankanın ekonominin kapasitesini etkileyebilecek kalıcı etkiler oluşmasını engellemek hedefinde olduğunu söyledi.
Andrew Bailey, sterlin
konusunda gelişmeleri de dikkatlice takip ettiklerini belirterek, İngiltere’nin para
birimindeki son düşüşü ve ters etkilerini bankanın gelecek para politikası kurulu toplantısında ele alacaklarını bildirdi.
Corona virüsün büyük şirketler üzerinde oluşturduğu zorlukların geçen haftaki faiz indiriminden sonra daha ciddi hale geldiğini anlatan Bailey, Kovid-19’un İngiliz şirketlerinde oluşturduğu zorlukları hafifletmek için bankanın daha fazla kredi tedbirine açık olduğunu belirterek, “Salgına karşı şirket finansman programı ilk adım olacak ve gelecek hafta işler hale gelmesini hedefliyoruz.” dedi.
Bailey, bu zamana kadar mali sistemin corona virüsün etkisine karşı iyi ayakta durduğu anlatarak, gelişmelere göre faizleri sıfırın altına çekmek dahil Hazine ile uyumlu bir şekilde harekete geçmeye hazır olduklarını vurguladı.
İngiltere’de istihdamı desteklemede hükümet kararlarının önemli olduğunu vurgulayan Bailey, “helikopter para” gibi önlemlerin mali olduğunu ve buna hükümetlerin karar vereceği kaydetti.
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