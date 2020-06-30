Commerzbank, 7 bin kişinin daha işten çıkarılması olasılığını değerlendirecek.
Dev banka 7 bin kişiyi daha işten çıkarabilir
30.06.2020 09:19
Son güncelleme : 30.06.2020 09:28
Commerzbank Denetim Kurulu, 2023'e kadar yapılacak 4 bin işten çıkarmaya ek olarak çalışan sayısının 7 bin daha azaltılması olasılığını değerlendirecek.
Boersenzeitung'un finans sektörü kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, hissedarlarının baskısı altında olan Commerzbank, 1.000 şubesinin 400'ünü
kapatmayı da değerlendirmekte.
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|AKSGY
|4,00
|9.644.680
|% 29,62
|
|SKBNK
|1,40
|130.538.609
|% 0,00
|
|METRO
|1,76
|52.325.743
|% 0,00
|
|ZOREN
|2,07
|443.778.845
|% 0,00
|
|PSDTC
|9,47
|955.946
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,40
|130.538.609
|% 0,00
|
|METRO
|1,76
|52.325.743
|% 0,00
|
|ZOREN
|2,07
|443.778.845
|% 0,00
|
|PSDTC
|9,47
|955.946
|% 0,00
|
|PSDTC
|9,47
|955.946
|% 0,00
|
|GARAN
|8,53
|2.007.849.076
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|ODAS
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|HALKB
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|AKBNK
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|ODAS
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|641.279.695
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|TSKB
|1,30
|354.383.686
|% 0,00
|
|KRDMD
|3,12
|834.427.112
|% 0,00
|
|GARAN
|8,53
|2.007.849.076
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|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3881
|8,4302
|% -0,22
|
|Frank
|7,1646
|7,2078
|% -0,19
|
|Riyal
|1,8213
|1,8305
|% -0,05
|
|
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.772
|1.772
|-1,03
|
|Altın Gr.
|390
|390
|-0,36
|
|Cumhuriyet
|2.587
|2.626
|26,00
|
|Tam
|2.601
|2.614
|-3,40
|
|Yarım
|1.264
|1.279
|-1,70
|
|Çeyrek
|632
|640
|-0,80
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|Gümüş.Ons
|17,81
|17,86
|-0,01
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|Gümüş Gr.
|3,92
|3,93
|-0,01
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|B. Petrol
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