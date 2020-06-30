Dev banka 7 bin kişiyi daha işten çıkarabilir















Commerzbank Denetim Kurulu, 2023'e kadar yapılacak 4 bin işten çıkarmaya ek olarak çalışan sayısının 7 bin daha azaltılması olasılığını değerlendirecek.Boersenzeitung'un finans sektörü kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, hissedarlarının baskısı altında olan Commerzbank, 1.000 şubesinin 400'ünükapatmayı da değerlendirmekte.Commerzbank habere ilişkin bir yorum yapmadı.