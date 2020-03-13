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Dev kulüplerin maç günü gelirlerine `virüs` bulaştı

13.03.2020 11:17

Son güncelleme : 13.03.2020 11:19
Avrupa`da yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınına yönelik tedbirler kapsamında birçok ligde spor müsabakalarının ertelenmesi ya da seyircisiz oynatılması kararı alınması, dünya devi futbol kulüplerini 1,5 milyar euroluk maç günü gelirlerinin azalması riskiyle karşı karşıya bıraktı.



AA

Tüm dünyada yayılmaya devam eden Kovid-19, futbol ve basketbol gibi seyircilerin katılım oranının yüksek olduğu müsabakaları da etkiledi.

Bu kapsamda, UEFA Avrupa ve Şampiyonlar Ligi'ndeki bazı maçlarının yanı sıra, Avrupa'nın önde gelen futbol liglerinin bulunduğu İtalya, İspanya, Fransa ve  Portekiz gibi ülkelerde futbol müsabakalarının seyircisiz oynanması veya ertelenmesi kararı alındı. Türkiye'de de spor müsabakalarının nisan ayı sonuna kadar seyircisiz oynanması kararı alındı.

AA muhabirinin Deloitte Futbol Para Ligi raporundan derlediği bilgilere göre, 2018-2019 sezonunda en çok maddi kazanç sağlayan 20 kulübün gelirlerinin yüzde 8 ila 25'i çoğunluğu bilet satışlarından elde edilen maç günü gelirlerinden oluştu.

Geçen sezon en çok kazanç elde eden İspanyol kulübü Barcelona, maç  günü gelirlerinde de ilk sırada yer aldı. Katalan temsilcisi bu dönemde 159,2  milyon euroluk maç günü geliri kaydettti. Bu rakam kulübün toplam gelirlerinin  yüzde 19'unu oluşturdu.

Barcelona'yı, gelirlerinin yüzde 19'unu oluşturan 144,8 milyon euroluk  maç günü geliri ile Real Madrid takip etti. Bu takımı, 120,6 milyon euroluk maç  geliri ile futbolun beşiği İngiltere'den Manchester United takip etti. Kırmızı  Şeytanlar'ın maç günü geliri toplam kazancın yüzde 17'sini kapsadı.

Fransız Paris Saint-Germain 115,9 milyon euroluk maç günü geliriyle  dördüncü sırada yer aldı. Söz konusu kazanç kulübün toplam gelirinin yüzde 18'ine  karşılık geldi.

MAÇ GÜNÜ GELİRİ ORANI EN YÜKSEK KULÜP ARSENAL OLDU

Rapora konu ilk 20 kulüp arasında toplam kazancı içinde maç günü  geliri en yüksek orana sahip kulüp yüzde 25 ile Arsenal oldu. Kulüpte maç günü  geliri 109,2 milyon euroyu buldu.

Geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu olan Liverpool 94,5 milyon  euro, UEFA Avrupa Ligi şampiyonu Chelsea ise 75,6 milyon euroluk maç günü geliri  sağladı.

Müsabakaların seyircisiz oynanması kararlaştırılan İtalya'nın önde  gelen kulüplerinden Juventus 65,6, Inter 50,9, Roma 31,8, Napoli 15,9 milyon euro  maç günü geliri elde etti.

Fransa'da ise Olimpik Lyon 41,8 milyon euro maç günü geliri hesapladı.

Alınan önlemler çerçevesinde futbol müsabakalarında erteleme ve seyircisiz oynama kararları nedeniyle, en çok maddi kazanç elde eden ilk 20  kulübünün yaklaşık 1,5 milyar euroluk maç günü geliri risk altında bulunuyor.





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