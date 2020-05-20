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Dev şirket 9 bin kişiyi işten çıkarıyor

20.05.2020 14:58

Son güncelleme : 20.05.2020 15:13
İngiliz Uçak motoru üreticisi Rolls-Royce, corona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 9 bin kişinin işten çıkarılmasına karar verildiğini duyurdu.



AA

Şirketten yapılan açıklamada, corona virüs pandemisi nedeniyle yaşanan  krizden büyük ölçüde etkilenen havacılık sektörünün toparlanmasının birkaç yıl  alabileceği belirtildi.

Rolls-Royce'un da salgın nedeniyle 9 bin kişini işten çıkarılmasına  karar verdiği belirtilen açıklamada değerlendirmelerine yer verilen şirketin Üst  Yönetcisi  (CEO) Warren East, “B,u bizim yarattığımız bir kriz değil. Karşı  karşıya gelmek zorunda olduğumuz ve başa çıkmamız gereken bir kriz.” ifadelerini  kullandı.

Toplam 52 bin kişinin istihdam edildiği Rolls-Royce bünyesinde, işten  çıkartmaların büyük kısmının şirketin İngiltere’nin Derby kentindeki merkezinden  yapılması planlanıyor.

Konuya ilişkin olarak İngiltere’nin önde gelen sendikalarından  Unite’ın Genel Sekreteri Steve Turner ise, “İşten çıkarma kararı utanç verici bir  fırsatçılık. Bu şirket daha önce çalışanların izne çıkarılması ve maaşlarının  ödenmesi için kamu yardımdan faydalandı.” İfadelerini kullandı.

Rollys- Royce, corona virüs salgınını nedeniyle geçtiğimiz ay 3 bin 700  çalışanı ücretli izne çıkarmış, bu çalışanların maaşlarının yüzde 80’inin devlet  tarafından karşılanması için İngiliz hükümeti tarafından uygulanan destek  programına başvurmuştu.




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