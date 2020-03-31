Corona virüs salgını nedeniyle dünyanın pek çok yerinde insanların evlerine kapanmasıyla popülerlik kazanan sosyal paylaşım platformu Houseparty, siber güvenlik eleştirilerinin hedefinde yer alırken, şirket iddiaları reddederek güvenlik açığını kanıtlayan kişiye 1 milyon dolar verileceğini bildirdi.
Dev şirket açıkladı! İspatlayana 1 milyon dolar verecek
31.03.2020 17:01
Son güncelleme : 31.03.2020 17:40
AA
Cep telefonlarına indirilen uygulama ile kullanıcılara aynı anda çoklu oyun ve görüntülü konuşma imkanı tanıyan Houseparty, corona virüs salgını nedeniyle evde kalan insanlar tarafından büyük ilgi gördü.
Tabloid İngiliz medyasında ise uygulamayı indirenlerin bazılarının Netflix, Spotify gibi diğer uygulamalardaki kişisel bilgilerinin hacklendiği öne sürüldü.
ABD merkezli video oyun şirketi Epic Games bünyesindeki Houseparty tarafından yapılan açıklamada bu iddialarının hiçbirinin kanıta dayanmadığı belirtildi.
Açıklamada Houseparty yoluyla diğer uygulamaların hacklendiğini kanıtlayan ilk kişiye 1 milyon dolar
verileceği vaadinde bulunuldu.
Açıklamada, “Houseparty uygulaması yoluyla diğer hesapların bilgilerinin gizliliğinin ihlal edildiğine dair bir kanıt bulamadık.” ifadesi kullanıldı.
Uygulama bilgilerinin derlendiği Apptopia’nın verilerine göre, Houseparty uygulaması bu yılın şubat ayında haftada 130 bin kez indirilirken, mart ayında bu rakam haftada 2 milyona ulaştı.
17:2589.677
En Yüksek
|Değişim
|: 1,84%
|| 1.617,79
|Açılış
|: 89.279
|
|Önceki Kapanış
|: 88.059
|
90.269
En Düşük
88.642
17:256,5755
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0000
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,6015
En Düşük
6,5522
17:257,2272
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -0,0346
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,2693
En Düşük
7,1804
17:25340,91
En Yüksek
|Değişim
|: -0,70%
|| -2,40
|Açılış
|: 340,91
|
|Önceki Kapanış
|: 343,30
|
343,55
En Düşük
336,76
BIST En Aktif Hisseler
|KNFRT
|7,26
|9.873.746
|% 10,00
|
|ETYAT
|0,99
|2.843.729
|% 10,00
|
|TDGYO
|2,09
|2.136.754
|% 10,00
|
|INTEM
|7,26
|2.527.153
|% 10,00
|
|EGCYO
|0,33
|24.484
|% 10,00
|
|MTRYO
|3,47
|19.426.329
|% -9,87
|
|QNBFL
|103,00
|9.009.173
|% -8,04
|
|UZERB
|2,13
|65.419
|% -7,79
|
|INFO
|8,26
|1.043.824
|% -5,60
|
|OSMEN
|6,60
|46.062
|% -5,44
|
|GARAN
|8,23
|675.800.680
|% 2,36
|
|THYAO
|9,03
|668.797.289
|% 3,56
|
|ECILC
|4,79
|634.854.466
|% 4,59
|
|ASELS
|23,60
|457.561.063
|% 1,55
|
|PGSUS
|34,20
|432.968.115
|% 9,97
|
|ECILC
|4,79
|634.854.466
|% 4,59
|
|IHLGM
|1,05
|134.259.868
|% 9,38
|
|YKBNK
|1,89
|220.474.306
|% 1,07
|
|GSRAY
|2,21
|235.146.635
|% 9,41
|
|IHLAS
|0,51
|44.460.985
|% 8,51
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,1354
|8,1762
|% -0,10
|
|Frank
|6,7862
|6,8271
|% -0,65
|
|Riyal
|1,7411
|1,7498
|% -0,22
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.610
|1.611
|-11,29
|
|Altın Gr.
|341
|341
|-2,48
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,05
|14,10
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|2,97
|2,98
|0,00
|
|B. Petrol
|26,44
|26,44
|0,02
|
Seans Raporu
daha fazla
-
17:38
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler PGSUS, TAVHL, DOHOL
-
17:38XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 1427, 81 artarak (% 1.71 ) 84, 890
-
17:38
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MEGAP, EGCYH, EKIZ, MEGAP, UFUK, EGCYO
-
17:38
Tabandan işlem gören hisse senetleri : PSDTC, PSDTC, DOGUB, GSDHO, PSDTC, PSDTC
-
17:38
ERSU, GSDDE, ESCOM değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında