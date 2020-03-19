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Dış ticaret endeksleri açıklandı

19.03.2020 10:52

Son güncelleme : 19.03.2020 10:52
İhracat birim değer endeksi, ocakta yıllık bazda yüzde 0,7, ithalat birim değer endeksi yüzde 5 geriledi.



AA

Türkiye İstatistik Kurumu, ocak ayına ilişkin dış ticaret endekslerini açıkladı.

Buna göre, ihracat birim değer endeksi, ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,7 azaldı. Endeks, bu dönemde gıda, içecek ve tütünde yüzde 3,5,  yakıtlarda yüzde 4,1 artarken, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 1,1, imalat  sanayisinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 1,6 geriledi.

İthalat birim değer endeksi, ocakta yıllık bazda yüzde 5 azaldı.  Endeks geçen yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 5,1, ham  maddelerde (yakıt hariç) yüzde 12,9, yakıtlarda yüzde 5,3, imalat sanayisinde  (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 5,4 düştü.

İHRACAT MİKTAR ENDEKSİ YÜZDE 5,9 YÜKSELDİ

İhracat miktar endeksi, ocakta geçen yılın aynı ayına göre yıllık  bazda yüzde 5,9 artış gösterdi. Endeks, gıda, içecek ve tütünde yüzde 4,2, ham  maddelerde (yakıt hariç) yüzde 7,4, yakıtlarda yüzde 13,5 ve imalat sanayisinde  (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 6,1 yükseldi.

İthalat miktar endeksi de ocakta yıllık bazda yüzde 24,3 arttı. Endeks  bu dönemde, gıda, içecek ve tütünde yüzde 33,6, ham maddelerde (yakıt hariç)  yüzde 23,3, yakıtlarda yüzde 3,9 ve imalat sanayisinde (gıda, içecek, tütün  hariç) yüzde 20,8 yükseliş gösterdi.

MEVSİM VE TAKVİM ETKİSİNDEN ARINDIRILMIŞ VERİLER

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre Aralık 2019'da  168,2 olan ihracat miktar endeksi yüzde 2,1 artarak, ocakta 171,7 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre Ocak 2019'da 144,4 olan ihracat miktar  endeksi yüzde 5,9 artarak, bu yılın ocak ayında 152,9 olarak hesaplandı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre Aralık 2019'da  134,9 olan ithalat miktar endeksi yüzde 5,2 yükselişle ocakta 141,9'a ulaştı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise geçen yılın ocak ayında 108,2  olan ithalat miktar endeksi yüzde 25 artışla bu yılın ocak ayında 135,2'yi buldu.

İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve Ocak 2019'da 101,7 olarak elde edilmiş olan dış  ticaret haddi, 4,5 puan artışla bu yılın ocak ayında 106,2 olarak kayıtlara geçti.





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