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Doğal gaz ithalatı 2019`da düştü

06.06.2020 09:55

Son güncelleme : 06.06.2020 09:55
Türkiye`nin geçen yılki doğal gaz ithalatı bir önceki yıla göre yüzde 10 azalarak 45 milyar 211 milyon metreküp seviyesine geriledi.



AA

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun 2019 Yılı Doğal Gaz Piyasası  Sektörü Raporu'na göre, geçen yılki doğal gaz ithalatının yüzde 96,4'ünü Boru  Hatları ile Petrol Taşıma AŞ gerçekleştirdi.

Türkiye'nin 2019'daki doğal gaz ithalatı bir önceki yıla göre yüzde 10  azalarak 45 milyar 211 milyon metreküpe düştü. Bu ithalatın yüzde 33,6'sı  Rusya'dan, yüzde 21,2'si Azerbaycan'dan ve yüzde 17,1'i İran'dan boru hatlarıyla  yapıldı.

Böylece, bu dönemde boru hatlarıyla yapılan doğal gaz ithalatı toplam  ithalatın yüzde 72'sini oluştururken, kalan yüzde 28'lik kısmı sıvılaştırılmış  doğal gaz (LNG) ithalatı olarak kayıtlara geçti.

Türkiye, geçen yıl toplamda uzun dönemli kontratlar ve spot  piyasalardan 12,7 milyar metreküp LNG ithalatı yaptı. Uzun dönemli kontratlarla  yapılan LNG ithalatında 5 milyar 678 milyon metreküple Cezayir başı çekerken, bu  ülkeyi 1 milyar 756 milyon metreküple Nijerya takip etti.

Türkiye bu dönemde en fazla spot LNG'yi 2 milyar 458 milyon metreküple  Katar'dan alırken, ABD'den 1 milyar 218 milyon metreküp spot LNG ithal etti.

Ayrıca, Nijerya'dan 663 milyon metreküp, Mısır'dan 467 milyon  metreküp, Trinidad ve Tobago'dan 185 milyon metreküp spot LNG ithalatı yapıldı.  İthalatın kalan kısmı ise Fransa, Norveç ve Ekvator Ginesi'nden gerçekleştirildi.

YUNANİSTAN VE BULGARİSTAN'A GAZ İHRACATI

Türkiye'nin, doğal gaz ihracatı ise 2019'da bir önceki yıla göre yüzde  13 artarak 762 milyon metreküpe yükseldi.

Bu dönemde Yunanistan ve Bulgaristan'a doğal gaz ihracatı  gerçekleştirildi.

TÜKETİM YÜZDE 8 DÜŞTÜ

Türkiye'nin geçen yılki doğal gaz tüketimi ise bir önceki yıla göre  yüzde 8 azalarak 45 milyar 286 milyon metreküp oldu. Tüketimin yüzde 31,8'i 14  milyar 396 milyon metreküple konutlarda gerçekleştirildi, bu tüketim bir önceki  yıla göre yüzde 14 artış gösterdi.

Elektrik santralleri ise 9 milyar 285 milyon metreküple tüketimden  yüzde 20,5 pay aldı. Elektrik santrallerinin tüketiminde bir önceki yıla göre  yüzde 40,6 düşüş görüldü.

Tüketimin kalan yüzde 47,7'lik kısmı ulaşım, sanayi ve hizmet olmak  üzere diğer sektörler tarafından gerçekleştirildi.




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