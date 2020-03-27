Türkiye`nin doğal gaz ithalatı ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3 artarak, 5 milyar 988 milyon metreküp seviyesinde gerçekleşti.
Doğal gaz ithalatı arttı
27.03.2020 10:59
Son güncelleme : 27.03.2020 10:59
AA
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun ocak ayına ilişkin "Doğal Gaz Piyasası Sektör Raporu"na göre, ithalatın yaklaşık 3 milyar 859 milyon metreküpü boru hatlarıyla, 2 milyar 129 milyon metreküpü de sıvılaştırılmış doğal gaz tesisleri aracılığıyla gerçekleştirildi.
Böylece doğal gaz ithalatı ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3 artarak, 5 milyar 988 milyon metreküpe yükseldi.
Bu dönemde en fazla doğal gaz alımı yapılan ülke, 2 milyar 210 milyon metreküple Rusya oldu. Rusya'yı, 945 milyon metreküple Azerbaycan ve 809 milyon metreküple Cezayir izledi. İthalatın kalan kısmı İran, Katar, Nijerya, ABD, Mısır, İspanya, Trinidad ve Tobago ile Ekvator Gine'sinden yapıldı.
KONUTLARDA DOĞAL GAZ TÜKETİMİ AZALDI
Doğal gaz tüketimi ise söz konusu dönemde yüzde 6,1 artışla 6 milyar 504 milyon metreküp olarak hesaplandı.
Doğal gaz tüketimi, elektrik santrallerinde yüzde 39,7 artışla 1 milyar 287 milyon metreküpe yükselirken, konutlarda yüzde 1,9 azaldı ve 2 milyar 974 milyon metreküpe geriledi. Ocakta organize sanayi bölgelerinin doğal gaz tüketimi yüzde 16,2 artarak 376 milyon metreküp olarak kayıtlara geçti.
Söz konusu dönemde, Türkiye'de doğal gaz stok miktarı yüzde 18 azalarak, 2 milyar 237 milyon metreküp oldu.
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