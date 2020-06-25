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Doğal gaz ithalatı nisanda azaldı

25.06.2020 11:07

Son güncelleme : 25.06.2020 11:07
Türkiye`nin doğal gaz ithalatı nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 25,8 azalarak 2 milyar 633 milyon metreküp seviyesinde gerçekleşti.



AA

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun nisan ayına ilişkin "Doğal Gaz  Piyasası Sektör Raporu"na göre, ithalatın yaklaşık 1 milyar 386 milyon metreküpü  boru hatlarıyla, 1 milyar 247 milyon metreküpü de sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG)  tesisleri aracılığıyla gerçekleştirildi.

Bu dönemde, boru hatlarıyla yapılan doğal gaz ithalatı geçen yılın  aynı ayına göre yüzde 51,5 azalırken, LNG ithalatı yüzde 81,2 artış gösterdi.

Böylece doğal gaz ithalatı nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde  25,8 azalarak 2 milyar 633 milyon metreküpe geriledi.

Bu dönemde en fazla doğal gaz alımı yapılan ülke, 916 milyon  metreküple Azerbaycan oldu. Azerbaycan'ı 470 milyon metreküple Rusya ve 352  milyon metreküple Cezayir izledi. Nisanda Azerbaycan'dan yapılan ithalat geçen  yılın aynı ayına göre yüzde 26,4 artarken, Rusya'dan ithal edilen gaz miktarı  yüzde 68,5 azaldı.

Spot LNG ithalatı yapılan ABD'den ise nisanda 288 milyon metreküp gaz  alındı. Bu miktar, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 242,5 artışı gösteriyor.

ELEKTRİK SANTRALLERİNDE GAZ TÜKETİMİ GERİLEDİ

Doğal gaz tüketimi de söz konusu dönemde yüzde 20 azaldı ve 3 milyar  169 milyon metreküp olarak hesaplandı.

Elektrik santrallerinde doğal gaz tüketimi yüzde 53,2 azalarak 241  milyon metreküpe düşerken, konutlardaki tüketim yüzde 2,5 artışla 1 milyar 676  milyon metreküpe yükseldi.

Nisanda organize sanayi bölgelerinin doğal gaz tüketimi yüzde 27,1  azalışla 221 milyon metreküp olarak kayıtlara geçti. Söz konusu dönemde, Türkiye'de doğal gaz stok miktarı yüzde 3,5  azalarak 1 milyar 423 milyon metreküp oldu.




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