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Dolar haftanın ilk gününde ne kadar?

15.06.2020 09:16

Son güncelleme : 15.06.2020 09:30
Asya piyasalarında yatırımcıların, Çin`de Covid-19 vakalarının yeniden görülmeye başlamasına bağlı olarak zayıf para birimlerinden çıkmalarının etkisiyle yeniden güç kazanan dolar, iç piyasada yeni haftaya 6.80 liranın üzerinde başladı.



DHA

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100), 107 bin 832 puan ile 110 bin 127 puan arasında dalgalandığı geçen haftanın son işlem gününü yüzde 0.62 artışla 109 bin 835 puanda tamamladı. Kapanışta BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.61, BIST Mali Endeks yüzde 0.60, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.84 artıdaydı.

Türkiye'nin beş yıllık kredi iflas takası (CDS) primi 480/490 düzeyinde, gösterge 10 yıllık tahvilde ise son işlem yüzde 12.1 bileşik düzeyindeydi.

Döviz piyasalarındaki işlemlerde;

- dolar en düşük 6.8141 lira ve en yüksek 6.8222 lirayı gördükten sonra, 6.82  6.83 lira aralığında,

- euro en düşük 7.6457 lira ve en yüksek 7.6896 lirayı gördükten sonra, 7.66  7.67 lira aralığında,

- sterlin en düşük 8.5019 lira ve en yüksek 8.5461 lirayı gördükten sonra 8.50  8.51 lira aralığında hareket ediyor.

Dolar, küresel piyasalarda yeniden güçlendi ve euro/dolar paritesi 1.13 düzeyinin de altına çekilerek 1.1226 - 1.1268 aralığına indi.

Yeni haftada, piyasalar öncelikle ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın, Salı ve Çarşamba günleri, Fed'in yarı yıllık para politikasına ilişkin olarak Kongre önünde vereceği ifadeye odaklanacak.

Yatırımcılar, özellikle Fedin ekonomiye ve tahvil alım ve borçlanma programlarına ilişkin görüşleri için Powell'ın konuşmalarına odaklanacak.

ABDnin Mayıs ayı perakende satış verileri de Salı günü açıklanacak. Nisan ayı perakende satışları yüzde 16.4 ile rekor düzeyde düşse de, ekonomistler, karantinaların sona erdiği bir ortamda yüzde 8.0 dolayında toparlanma bekliyor.

İngiltere Merkez Bankası (BoE) işsizlik, enflasyon, perakende satışlar ve konut fiyat enflasyonu verilerini açıklayacak.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Von der Leyen, Brexit sonrası ilişkiler üzerine duraksayan görüşmeleri yeniden canlandırmak üzere Pazartesi günü Başbakan Boris Johnson ile görüşecek.

Birleşik Krallık hükümeti adına geçen Cuma günü konuşan bir sözcü, Avrupa Birliği (AB) ile serbest ticaret görüşmelerini (free trade agreement - FTA) Temmuz ayından itibaren yoğunlaştırmayı kararlaştırdıklarını açıkladı. Birleşik Krallık, AB'den bu yıl sonu itibarıyla ayrılmayı hedefliyor.





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