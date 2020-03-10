Cuma günü 6.10`un altında işlem gören dolar/TL dün 6.20 seviyesine kadar yükseldikten sonra, bu sabah güne 6.15 TL seviyesinde başlarken euro ise 7 TL seviyesinin hemen altında işlem görüyor.
Dolar kaç lira oldu? İşte son durum
10.03.2020 09:51
Son güncelleme : 10.03.2020 09:51
REUTERS
Koronavirüs salgınının ekonomide tahribat yaratacağından kaygılanan yatırımcıların riskli varlıklardan çıkışı dün sert kayıpları beraberinde getirdi. S&P 500 endeksi dün %7.6, Dow Jones ise %7.79 düşüş gösterdi. Petrol fiyatları
ise Ocak ayındaki 72 dolardan 30 doların altına kadar düştü.
Ancak ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamalarının ardından küresel merkez bankalarının ve hükümetlerin koordineli bir şekilde ekonomiye destek verecekleri spekülasyonları, panik satış baskısını yatıştırdı.
National Avustralia Bank'tan FX stratejisti Rodrigo Catril "Koordine mali ve parasal destek söylemleri daha da artıyor" dedi ve Trump'ın ekonomiyi desteklemek için "büyük" adımlar vaat ettiğine dikkat çekti.
S&P 500 endeksinin vadeli kontratlarının ilk işlemlerdeki düşüşün ardından %2.5 yükselmesi yatırımcılara cesaret verdi. Cuma günü 6.10'un altında işlem gören dolar/TL dün 6.20 seviyesine kadar yükseldikten sonra 6.15 etrafında dalgalı bir seyir izledi.
Petrol fiyatları Suudi Arabistan'ın resmi satış fiyatlarını düşürmesinin ardından %30'a yakın gerilemişti. Bu sabah ise Brent tipi ham petrol %8'e yakın yükselişle 37 dolardan işlem görüyor.
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|Altın Gr.
|328
|328
|-3,51
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|Cumhuriyet
|2.184
|2.214
|13,00
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|Tam
|2.169
|2.223
|12,87
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|Yarım
|1.048
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|Çeyrek
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|Gümüş Gr.
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