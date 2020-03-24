Dolar/TL dün 6.6090`ı gördükten sonra bu sabah 6.55`in hemen altında işlem görüyor.
Dolar ne kadar oldu? İşte son durum...
24.03.2020 09:40
Son güncelleme : 24.03.2020 09:48
TL, yılbaşından beri dolar
karşısında yaklaşık %10'a yakın değer kaybetti. Ancak büyük bölümü son haftalarda gerçekleşen bu kayba karşın benzer ülkelerle kıyaslandığında açık ara en iyi performans gösteren gelişmekte olan para
birimi konumunda.
YÜZDE 20 DEĞER KAYBETTİ
Ruble, peso, real ve rand ise aynı dönemde dolar kaşısında %20'nin üzerinde kayıp yaşadı. Bu gelişmede petrol fiyatlarındaki düşüş ve kamunun artan döviz arzı belirleyici konumda. Yatırımcılar, küresel ekonominin büyük bölümünü tehdit eden virüs salgınının neden olduğu daha önce görülmemiş belirsizlik nedeniyle başta riskli varlıklar olmak üzere her türlü yatırım aracında satış eğilimi sergiliyorlar.
Küresel piyasalardaki satış basksı merkez bankaları ve hükümetlerin destek adımlarına rağmen devam ediyor. Virüsün Türkiye'de de yayılımı devam ederken sosyal ve ekonomik hayat da her geçen gün daha da etkileniyor. Türkiye'de vaka sayısı dün gece itibarıyla 1,529'a ulaşırken, 37 kişi de hayatını kaybetti.
MERKEZ 100 BAZ PUAN İNDİRİME GİTMİŞTİ
Bunun yanısıra ekonomik aktiviteyi etkileri sınırlamak adına birçok önlem de devreye giriyor; 100 milyar TL'lik destek paketi, Merkez Bankası da geçen hafta 100 baz puan faiz indirimi ile politika faizini %9.75'e çekti. TCMB faiz indiriminin ötesinde genişlemeci adımlara da gitti.
BDDK ise finansal piyasalardaki dalgalanmalar üzerine bankaların sermaye yeterliliği rasyosu ve net döviz pozisyonu hesaplamasına kolaylık sağladığını açıkladı.
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En Düşük
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BIST En Aktif Hisseler
|ETILR
|1,89
|129.891
|% 0,00
|
|KUYAS
|1,00
|3.597.485
|% 0,00
|
|GARAN
|6,91
|1.534.925.261
|% 0,00
|
|IEYHO
|0,35
|10.444.301
|% 0,00
|
|ADNAC
|1,82
|9.916.045
|% 0,00
|
|ETILR
|1,89
|129.891
|% 0,00
|
|KUYAS
|1,00
|3.597.485
|% 0,00
|
|GARAN
|6,91
|1.534.925.261
|% 0,00
|
|IEYHO
|0,35
|10.444.301
|% 0,00
|
|ADNAC
|1,82
|9.916.045
|% 0,00
|
|GARAN
|6,91
|1.534.925.261
|% 0,00
|
|ASELS
|20,80
|604.763.100
|% 0,00
|
|THYAO
|7,71
|492.975.904
|% 0,00
|
|YKBNK
|1,77
|356.056.297
|% 0,00
|
|AKBNK
|5,36
|294.502.787
|% 0,00
|
|GARAN
|6,91
|1.534.925.261
|% 0,00
|
|YKBNK
|1,77
|356.056.297
|% 0,00
|
|IHLGM
|0,69
|73.772.345
|% 0,00
|
|ISFIN
|2,74
|290.970.140
|% 0,00
|
|ODAS
|1,16
|107.612.824
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,5659
|7,6039
|% 0,19
|
|Frank
|6,6247
|6,6646
|% -0,18
|
|Riyal
|1,7303
|1,7390
|% -0,69
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.560
|1.564
|8,47
|
|Altın Gr.
|328
|328
|0,39
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|13,53
|13,57
|0,28
|
|Gümüş Gr.
|2,83
|2,84
|0,04
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|B. Petrol
|28,09
|28,09
|1,06
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