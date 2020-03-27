Dolar/TL cuma gününe 6.39 seviyesinde başladı.
Dolar ne kadar oldu?
27.03.2020 08:53
Son güncelleme : 27.03.2020 08:53
Sağlanan teşviklerin etkisi ile piyasaların daha sakinleşmesi sonrası dolar/TL haftanın son gününe 6.40 seviyesinin altında başladı.
Kur şu dakikalarda 6.39 seviyesinden işlem görüyor.
Euro/TL ise 7.07 civarında seyrediyor.
18:0591.528
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 88.960
|
|Önceki Kapanış
|: 91.528
|
91.807
En Düşük
88.481
18:056,4097
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0142
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,4223
En Düşük
6,3903
18:057,0914
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0316
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,1098
En Düşük
7,0479
18:05334,91
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,59
|Açılış
|: 334,91
|
|Önceki Kapanış
|: 335,50
|
337,11
En Düşük
333,90
BIST En Aktif Hisseler
|AFYON
|4,62
|35.916.146
|% 10,00
|
|GSRAY
|1,76
|139.455.251
|% 10,00
|
|TGSAS
|3,08
|2.307.916
|% 10,00
|
|IPEKE
|7,92
|292.642.971
|% 10,00
|
|BNTAS
|2,20
|39.488.568
|% 10,00
|
|QNBFL
|128,90
|7.177.242
|% -9,99
|
|NIBAS
|5,70
|748.508
|% -7,32
|
|ETILR
|1,95
|334.664
|% -6,25
|
|RALYH
|7,51
|54.587
|% -6,13
|
|QNBFB
|38,70
|2.755.893
|% -6,11
|
|THYAO
|9,25
|1.489.413.512
|% 5,47
|
|ASELS
|24,26
|1.216.074.149
|% 3,50
|
|GARAN
|7,94
|994.331.067
|% 5,87
|
|AKBNK
|5,73
|520.244.459
|% 2,87
|
|YKBNK
|1,94
|409.910.939
|% 3,74
|
|YKBNK
|1,94
|409.910.939
|% 3,74
|
|IHLGM
|0,84
|132.530.864
|% 9,09
|
|THYAO
|9,25
|1.489.413.512
|% 5,47
|
|ODAS
|1,33
|178.488.836
|% 6,40
|
|GARAN
|7,94
|994.331.067
|% 5,87
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8094
|7,8485
|% 0,35
|
|Frank
|6,6327
|6,6727
|% 0,29
|
|Riyal
|1,6982
|1,7067
|% 0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.628
|1.629
|-1,29
|
|Altın Gr.
|334
|334
|-1,10
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,58
|14,63
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|2,98
|2,99
|0,03
|
|B. Petrol
|26,52
|26,52
|0,18
|