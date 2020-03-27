Dolar ne kadar oldu?















Sağlanan teşviklerin etkisi ile piyasaların daha sakinleşmesi sonrası dolar/TL haftanın son gününe 6.40 seviyesinin altında başladı.Kur şu dakikalarda 6.39 seviyesinden işlem görüyor.Euro/TL ise 7.07 civarında seyrediyor.