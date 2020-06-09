Dolar/TL, güne yatay başlamasının ardından 6,7870`ten işlem görüyor.
Dolar/TL ne kadar?
09.06.2020 10:41
Son güncelleme : 09.06.2020 10:49
AA
Dün, 6,7600-6,7950 bandında işlem gören dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,3 artışla 6,7883'ten tamamladı.
Dolar/TL, yeni güne yatay başlamasının ardından saat 10.25 itibarıyla önceki kapanışın hafif altında 6,7870'ten işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,3 azalışla 7,6470'ten, sterlin/TL yüzde 0,4 düşüşle 8,6000'tan satılıyor.
Dolar endeksi, yüzde 0,4 artışla 96,9 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise, şu dakikalarda yüzde 0,2 değer kaybıyla 1,1269 seviyesinden işlem görüyor.
Analistler, bugün Euro
Bölgesi'nde büyüme ve ABD'de açık iş sayısı başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar/TL'de 6,70-6,80 bandının izleneceğini kaydetti.
Yaklaşık 3 haftadır düşüş eğiliminde hareket eden dolar
endeksinin, yarınki ABD Merkez Bankası kararları öncesinde toparlandığına dikkati çeken analistler, 97 seviyesinin üzerinde yeni hedefinin 98,2 direnci olabileceğini söyledi.
10:34109.166
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -471,07
|Açılış
|: 109.945
|
|Önceki Kapanış
|: 109.637
|
110.330
En Düşük
108.705
10:346,7930
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0045
|Açılış
|: 6,8080
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8120
|
6,7930
En Düşük
6,7696
10:347,6493
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0172
|Açılış
|: 7,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6750
|
7,6727
En Düşük
7,6416
10:34371,04
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,30
|Açılış
|: 371,04
|
|Önceki Kapanış
|: 370,74
|
371,72
En Düşük
369,17
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|22,66
|2.637.737
|% 10,00
|
|YONGA
|29,48
|253.233
|% 10,00
|
|POLTK
|139,80
|70.319
|% 9,99
|
|TACTR
|6,72
|409.429
|% 9,98
|
|LUKSK
|16,36
|1.168.405
|% 9,95
|
|FORMT
|4,41
|32.762
|% -10,00
|
|KRGYO
|3,08
|2.347.162
|% -9,94
|
|METAL
|1,09
|6.844
|% -6,84
|
|CMBTN
|59,95
|478.276
|% -5,29
|
|GLBMD
|4,60
|204.953
|% -5,15
|
|EKGYO
|1,77
|343.976.074
|% 1,72
|
|GARAN
|8,21
|283.324.640
|% -0,61
|
|GSRAY
|3,79
|210.097.001
|% 1,34
|
|THYAO
|12,63
|152.334.646
|% -0,08
|
|ASELS
|31,42
|134.765.501
|% -0,88
|
|EKGYO
|1,77
|343.976.074
|% 1,72
|
|GSRAY
|3,79
|210.097.001
|% 1,34
|
|PEGYO
|1,08
|42.409.874
|% 1,89
|
|YKBNK
|2,39
|83.651.594
|% -1,24
|
|GARAN
|8,21
|283.324.640
|% -0,61
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5801
|8,6232
|% -0,36
|
|Frank
|7,0706
|7,1132
|% 0,15
|
|Riyal
|1,8041
|1,8131
|% 0,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.700
|1.701
|1,62
|
|Altın Gr.
|370
|370
|-0,30
|
|Cumhuriyet
|2.401
|2.433
|-1,80
|
|Tam
|2.471
|2.500
|-1,80
|
|Yarım
|1.206
|1.220
|-0,90
|
|Çeyrek
|603
|610
|-0,50
|
|Gümüş.Ons
|17,60
|17,64
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|3,84
|3,84
|-0,04
|
|B. Petrol
|40,84
|40,84
|0,04
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