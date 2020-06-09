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Dolar/TL ne kadar?

09.06.2020 10:41

Son güncelleme : 09.06.2020 10:49
Dolar/TL, güne yatay başlamasının ardından 6,7870`ten işlem görüyor.



AA

Dün, 6,7600-6,7950 bandında işlem gören dolar/TL, günü önceki kapanışa  göre yüzde 0,3 artışla 6,7883'ten tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne yatay başlamasının ardından saat 10.25 itibarıyla  önceki kapanışın hafif altında 6,7870'ten işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL  yüzde 0,3 azalışla 7,6470'ten, sterlin/TL yüzde 0,4 düşüşle 8,6000'tan  satılıyor.

Dolar endeksi, yüzde 0,4 artışla 96,9 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise, şu dakikalarda yüzde 0,2 değer kaybıyla 1,1269  seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, bugün Euro Bölgesi'nde büyüme ve ABD'de açık iş sayısı  başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan  dolar/TL'de 6,70-6,80 bandının izleneceğini kaydetti.

Yaklaşık 3 haftadır düşüş eğiliminde hareket eden dolar endeksinin, yarınki ABD Merkez Bankası kararları öncesinde toparlandığına dikkati çeken  analistler, 97 seviyesinin üzerinde yeni hedefinin 98,2 direnci olabileceğini söyledi. 




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