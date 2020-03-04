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Dünya Bankası`ndan 12 milyar dolarlık finansman paketi

04.03.2020 09:09

Son güncelleme : 04.03.2020 09:10
Dünya Bankası Grubu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının tıbbi ve ekonomik etkileriyle mücadele eden ülkelere yardımcı olmak amacıyla yaklaşık 12 milyar dolarlık başlangıç paketini devreye sokacağını bildirdi.



AA

Dünya Bankasından yapılan açıklamada, söz konusu finansmanın, üye ülkelerin Kovid-19 salgınına etkili yanıt verebilmesi ve salgının dramatik  etkilerinin hafifletilmesi amacıyla tasarlandığı belirtildi.

Açıklamada, "Kovid-19, 60'tan fazla ülkeye yayıldığı için Dünya  Bankası Grubu, küresel salgının tıbbi ve ekonomik etkileriyle mücadele eden  ülkelere acil destek amacıyla yaklaşık 12 milyar dolarlık başlangıç paketini  kullanıma sunacak." ifadesi kullanıldı.

Bankanın sağlık sistemlerinin güçlendirilmesi için gelişmekte olan  ülkelere yardım edeceğine işaret edilen açıklamada, salgının ekonomik etkilerinin  azaltılması için de özel sektörle çalışılacağı aktarıldı.

Açıklamada, finansman paketi kapsamında, Uluslararası Kalkınma Birliği  (IDA) ve Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası (IBRD) aracılığıyla düşük ve orta  gelirli ülkelere hibeyle düşük faizli kredilerin sağlanacağı, grubun özel  sektördeki kolu olan Uluslararası Finans Kurumu (IFC) aracılığıyla ise iş  ortamının sürdürülebilirliği için gereken desteğin sunulacağı ifade edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dünya Bankası Başkanı David  Malpass, Kovid-19 salgınıyla mücadelede gelişmekte olan ülkelerin ihtiyaçları  doğrultusunda hızlı ve esnek çözümler sağlamak için çalıştıklarını, acil durum  finansmanı, politika tavsiyesi ve teknik yardımın bunlara dahil olduğunu  bildirdi.





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