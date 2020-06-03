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Dünya Bankası`ndan `kalıcı hasar` uyarısı

03.06.2020 08:51

Son güncelleme : 03.06.2020 08:51
Dünya Bankası, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınının uzun vadede gelişmekte olan ülkelerde kalıcı hasar bırakabileceğini ve potansiyel üretimle iş gücü verimliliğini azaltabileceğini duyurdu.



AA

Bankanın Küresel Ekonomik Beklentiler Raporu'nun analitik bölümleri yayımlandı. Raporda, Kovid-19 salgınının küresel ekonomiye ciddi bir darbe indirdiğine işaret edildi.

Dünya Bankası'nın raporunda, "Halk sağlığını korumak için gereken  önlemler, gelişmiş ve gelişmekte olan ekonomilerde derin resesyona neden olarak  halihazırda kırılgan olan küresel ekonomiye zarar verdi." değerlendirmesinde  bulunuldu.

Zayıf sağlık sistemine sahip gelişmekte olan ülkelerde ekonomileri  küresel ticaret, turizm ve emtia ihracatına dayalı olanların özellikle zorluk  yaşayacağına dikkati çekilen raporda, enerji ihraç eden ülkelerin halk sağlığı  krizinin yanı sıra petrol gelirlerindeki düşüşle bile mali pozisyonlarının  kötüleştiği aktarıldı.

"ÜRETİM VE VERİMLİLİĞİ AZALTACAK"

Raporda, "Salgın; uzun vadede gelişmekte olan ülkelerde yatırımların  azalması, eğitim ve iş kaybı nedeniyle fiziksel ve beşeri sermayenin erozyonu,  küresel ticaret ve tedarik bağlantılarının azalmasıyla kalıcı hasar bırakacak. Bu  etkiler, gelecekte potansiyel üretim ve iş gücü verimliliğini azaltacak."  ifadeleri kullanıldı.

Acil politika önlemlerinin sağlık sistemlerini desteklemesi, salgının  ekonomik faaliyet ve istihdam üzerindeki kısa vadeli etkisini hafifletmesi  gerektiğinin altı çizilen raporda, salgının uzun vadeli büyüme beklentileri  üzerindeki olumsuz etkilerinin azaltılması için kapsamlı reform çabalarına  ihtiyaç olduğu kaydedildi.

Raporda, Kovid-19 salgınına karşı alınan önlemlerin petrol talebinde  de benzeri görülmemiş bir düşüşe, petrol stoklarında artışa ve mart ayında petrol  fiyatlarında rekor düzeyde bir düşüşe neden olduğu hatırlatıldı.

Diğer ülkelerde olduğu gibi enerji ihraç eden gelişmekte olan  ülkelerin de benzeri görülmemiş bir halk sağlığı kriziyle karşı karşıya olduğu  vurgulanan belirtildiği raporda, bu ülkelerin mali pozisyonlarının petrol  fiyatlarında yaşanan düşüşten önce kötüleştiği aktarıldı.




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