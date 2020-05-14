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Dünya devi Türkiye’yi seçti

14.05.2020 07:57

Son güncelleme : 14.05.2020 07:57
Dünyanın en büyük perakendecisi Walmart, virüs salgını sonrası ibreyi Türkiye’ye çevirdi. Plastikten ambalaja ve gıdaya kadar onlarca firma şimdiden Walmart’a satış yapmaya başladı.



Corona virüs, dünya devinin ibresini Türkiye'ye çevirtti. Dünyadaki on binlerce mağazasına 'ucuz üretim' diye Çin mallarını sokan Walmart, virüs salgını nedeniyle fikir değiştirdi. Çin'den mal alımını azaltan perakende devi, siparişlerinin bir bölümünü Türkiye'ye kaydırdı. 27 ülkede, 55 farklı markayla faaliyet gösteren, 520 milyar dolarlık cirosu, 25 milyar doları aşan nakit akışıyla dünyanın en büyük perakendecisi olan Walmart için plastikten yiyeceğe kadar pek çok üründe Türkiye alternatif olmaya başladı. Türkiye'nin ilk ketçap ihracatçısı Assan Foods, Lux Plastik, Avşar Emaye, Titiz Plastik, Mehtap Alüminyum, Gondol Plastik, Paşabahçe, Keramika, Solmazer ve Arda Cam gibi onlarca firma Walmart'a satışa başladı.

ÇİN'E ALTERNATİF OLABİLİRİZ

TAİK Başkanı Mehmet Ali Yalçındağ, Kovid- 19 ile birlikte Çin ve ABD arasındaki ilişkilerin daha da gerginleştiğini, Çin'e bağımlı şirketlerin tedarik zincirlerini çeşitlendirmek için yeni ülkelere yöneldiğini gözlemlediklerini belirterek, "Bu kapsamda Türkiye, Vietnam, Hindistan gibi ülkeler öne çıkıyor. Aynı zamanda tedarik zincirinde Çin'e bağımlı olan Amerikalı firmalar bugün ciddi sorunlar yaşıyor. Birçok sektörde ülkemiz ABD'li ithalatçılar için Çin'e alternatif olabilir" dedi. Yalçındağ, Kovid-19 sonrası süreçte Türk özel sektörünün öne çıkabilmesini teminen, BCG'ye 100 milyar dolar ticaret hedefi kapsamında hazırlatılan raporun, güncelleneceğini söyledi.

TÜRK MALI YOKTU

İstanbul Demir ve Demirdışı İhracatçılar Birliği (İDDMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Tahsin Öztiryaki Walmart'a ürün satmak için 2005'ten bu yana çalışma yaptıklarını o tarihte yüzlerine bakmadıklarını belirterek, "Walmart'larda tekstil gibi klasik ürünlerin dışında Türk malı bulunmuyordu. Şirket sadece Çin'e odaklanmıştı. Bu durum virüs sonrası değişti. Çin ucuz üretim yaptığı için Walmart tüm ürünleri oradan alıyordu. Şimdi hata yaptıklarını anladılar. Şu anda bazı şirketlerimiz Walmart'a satış yapmaya başladı. Bu artacaktır" dedi. Öztiryaki, ABD'de antrepolar yapmayı planladıklarını da söyledi.

ABD'DE BAŞKA MARKETLERİN DE İLGİSİ BAŞLADI

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Başkanı Orhan Aydın, pandemi önlemlerinin hafifletilmesinin ardından Walmart'tan randevu alıp, ABD'ye gideceklerini belirterek, "Randevu için harekete geçtik. ABD'deki diğer dev marketlerin de Türkiye'ye ilgisi başladı" diye konuştu.

ÇİN PAZARI KAYBETTİ

Ev ve Mutfak Eşyaları Sanayicileri ve İhracatçıları Derneği (EVSİD) Başkanı Burak Önder de, Çin'in Kovid-19 sürecinden sonra üstünlüğünü kaybetmeye başladığını belirterek, şöyle konuştu: "Dünyanın her yerinde firmalar tedarik zincirlerinde alternatif pazar ve firma arayışına geçti. Çünkü herkes tek pazar ve tek tedarikçi ile çalışmanın risk olduğunu gördü. Dünyada gerek üretim altyapısı, gerek insan kaynağı, gerek rekabetçi fiyatı ve gerekse verdiği hizmetle en önemli alternatiflerin başında ülkemiz geliyor" dedi.

Sabah





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