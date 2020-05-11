Pazar günü web sitesinde yayınlanan bir açıklamaya göre, dünyanın ikinci en eski havayolu şirketi Kolombiyalı Avianca, "Covid-19 salgınının öngörülemez etkisi" nedeniyle iflas başvurusunda bulundu.
Dünya devinden iflas başvurusu!
11.05.2020 11:55
Son güncelleme : 11.05.2020 11:55
Dünyanın en eski havayolu şirketi Avianca Havayolları iflas başvurusunda bulundu. Tüm dünyada corona virüs (Covid-19) salgını hayatı olumsuz etkilerken havacılık, salgından en fazla etkilenen sektör oldu.
Hollandalı havayolu şirketi KLM’in iflas başvurusunun ardından bir haber de Kolombiyalı Havayolu'ndan geldi. CNN International'ın haberine göre iflas başvurusu kararı, devam eden salgın sırasında "operasyonları korumak" amacıyla verilmiş, ifadelerinde bulundu.
Açıklamaya göre, Avianca doğrudan Latin Amerika'da 21.000 kişiyi istihdam ediyor. Avianca web sitesindeki ek bilgilere göre, Avianca'nın faaliyet gösterdiği ülkelerin yaklaşık yüzde 90'ı toplam veya kısmi seyahat kısıtlamaları kapsamındadır.
11:3998.160
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 315,01
|Açılış
|: 98.420
|
|Önceki Kapanış
|: 97.845
|
98.641
En Düşük
97.944
11:397,0909
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0071
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,1078
En Düşük
7,0596
11:397,6724
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0114
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,7154
En Düşük
7,6467
11:39389,17
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 1,14
|Açılış
|: 389,17
|
|Önceki Kapanış
|: 388,03
|
391,08
En Düşük
386,91
BIST En Aktif Hisseler
|SODSN
|12,78
|128
|% 10,02
|
|DEVA
|15,84
|9.408.216
|% 10,00
|
|AYES
|2,64
|19.961
|% 10,00
|
|TACTR
|8,26
|225.746
|% 9,99
|
|GYHOL
|29,32
|22.741.972
|% 9,98
|
|DARDL
|7,15
|88.260
|% -7,74
|
|HALKS
|3,69
|41.653
|% -7,52
|
|SEYKM
|11,85
|28.928.063
|% -7,49
|
|KRDMB
|2,53
|37.036.135
|% -6,99
|
|GLBMD
|2,88
|6.480.325
|% -6,49
|
|ISFIN
|3,86
|445.579.168
|% 8,73
|
|KRDMD
|2,39
|294.726.802
|% -1,65
|
|ALKIM
|14,47
|204.505.392
|% 9,79
|
|GARAN
|7,87
|202.146.535
|% 0,13
|
|MGROS
|31,00
|177.796.216
|% 4,52
|
|KRDMD
|2,39
|294.726.802
|% -1,65
|
|ISFIN
|3,86
|445.579.168
|% 8,73
|
|IHLGM
|1,12
|80.033.709
|% 1,82
|
|ISGYO
|1,61
|111.005.107
|% 2,55
|
|PETKM
|3,72
|165.498.577
|% 1,64
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7337
|8,7775
|% -0,34
|
|Frank
|7,2593
|7,3031
|% -0,11
|
|Riyal
|1,8815
|1,8909
|% 0,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.706
|1.707
|3,93
|
|Altın Gr.
|389
|389
|1,32
|
|Cumhuriyet
|2.497
|2.550
|-19,00
|
|Tam
|2.570
|2.616
|-19,50
|
|Yarım
|1.254
|1.279
|-9,60
|
|Çeyrek
|625
|640
|-4,80
|
|Gümüş.Ons
|15,49
|15,52
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|3,54
|3,55
|0,02
|
|B. Petrol
|30,05
|30,05
|-0,92
|