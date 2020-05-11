GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

Dünya devinden iflas başvurusu!

11.05.2020 11:55

Son güncelleme : 11.05.2020 11:55
Pazar günü web sitesinde yayınlanan bir açıklamaya göre, dünyanın ikinci en eski havayolu şirketi Kolombiyalı Avianca, "Covid-19 salgınının öngörülemez etkisi" nedeniyle iflas başvurusunda bulundu.



Dünyanın en eski havayolu şirketi Avianca Havayolları iflas başvurusunda bulundu. Tüm dünyada corona virüs (Covid-19) salgını hayatı olumsuz etkilerken havacılık, salgından en fazla etkilenen sektör oldu.

Hollandalı havayolu şirketi KLM’in iflas başvurusunun ardından bir haber de Kolombiyalı Havayolu'ndan geldi. CNN International'ın haberine göre iflas başvurusu kararı, devam eden salgın sırasında "operasyonları korumak" amacıyla verilmiş, ifadelerinde bulundu.

Açıklamaya göre, Avianca doğrudan Latin Amerika'da 21.000 kişiyi istihdam ediyor. Avianca web sitesindeki ek bilgilere göre, Avianca'nın faaliyet gösterdiği ülkelerin yaklaşık yüzde 90'ı toplam veya kısmi seyahat kısıtlamaları kapsamındadır.




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
11:3998.160
Değişim :  0,32% |  315,01
Açılış :  98.420  
Önceki Kapanış :  97.845  
En Yüksek
98.641 En Düşük
97.944
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
SODSN 12,78 128 % 10,02  
DEVA 15,84 9.408.216 % 10,00  
AYES 2,64 19.961 % 10,00  
TACTR 8,26 225.746 % 9,99  
GYHOL 29,32 22.741.972 % 9,98  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,7337 8,7775 % -0,34  
Frank 7,2593 7,3031 % -0,11  
Riyal 1,8815 1,8909 % 0,08  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.706 1.707 3,93  
Altın Gr. 389 389 1,32  
Cumhuriyet 2.497 2.550 -19,00  
Tam 2.570 2.616 -19,50  
Yarım 1.254 1.279 -9,60  
Çeyrek 625 640 -4,80  
Gümüş.Ons 15,49 15,52 0,05  
Gümüş Gr. 3,54 3,55 0,02  
B. Petrol 30,05 30,05 -0,92  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru