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Düşük petrol fiyatları Shell`in varlıklarının değerini azaltabilir

30.06.2020 15:59

Son güncelleme : 30.06.2020 15:59
Royal Dutch Shell, dünya genelindeki yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgını kaynaklı zayıf petrol talebi ve düşük fiyatlar nedeniyle, varlıklarının değerinin 22 milyar dolar azalabileceğini duyurdu.



AA

Enerji devi Shell'den yapılan açıklamada, "Kovid-19'un etkisi ve devam  eden düşük petrol fiyat ortamı nedeniyle, Shell uzun dönem emtia fiyatı ve ikinci  çeyrek sonuç beklentilerini revize ediyor." ifadesi kullanıldı.

Brent türü ham petrolün ortalama varil fiyatının geçen yıl 64 dolar  olduğu belirtilen açıklamada, bu rakamın 2020'de 35 dolar, gelecek yıl ise 45  dolar olmasının öngörüldüğü bildirildi.

Düşük petrol fiyatlarından dolayı yılın ikinci çeyreğinde şirketin, çoğu Avustralya'da bulunan doğal gaz varlıklarının 9 milyar dolar, Kuzey Amerika  ve Brezilya'daki kaya petrolü ve gazı üretim varlıklarının 7 milyar dolar ve  rafineri portföyündeki petrol ürünlerinin değerinin de 7 milyar dolara kadar  azalabileceği ifade edildi.

Açıklamada, Shell'in toplam varlıklarının tahmini değerinde öngörülen  azalışın 15 ile 22 milyar dolar arasında olduğu kaydedildi.

Şirketin geliri bu yılın ocak-mart döneminde geçen yılın aynı dönemine  göre 23,7 milyar dolar azalmış ve 83,7 milyar dolardan 60 milyar dolara  gerilemişti.  Gelirdeki yüzde 28,3'lük azalış dünyanın en büyük 12 petrol şirketi  içinde söz konusu dönemde yıldan yıla gelirde görülen en yüksek yüzdelik düşüş  olarak kayıtlara geçmişti.

Karbon emisyonlarını 2050'ye kadar sıfıra düşürmeyi hedefleyen Shell,  ikinci çeyrek finansal verilerini ve bilançosunu 30 Temmuz tarihinde açıklayacak.

İngiliz enerji devi BP de 15 Haziran'da yaptığı açıklamada, düşük  petrol fiyatları nedeniyle yılın ikinci çeyreğinde varlıklarının toplam değerinin  13 ile 17,5 milyar dolar arasında azalabileceğini duyurmuştu.





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