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ECB binlerce çalışanının evlerinden çalışmasını istedi

09.03.2020 08:22

Son güncelleme : 09.03.2020 08:22
Avrupa Merkez Bankası 3 bin 500 çalışanından test amacıyla bugün evlerinden çalışmalarını istedi.



Avrupa Merkez Bankası (ECB) koronavirüs endişeleriyle merkez ofislerini kapanması durumuyla nasıl baş edilebileceğini görmek için 3 bin 500'den fazla çalışanından bugün evlerinden çalışmalarını istedi.

ECB hali hazırda halka açık etkinliklerini gelecek aya ertelemiş durumda ancak perşembe günkü Yönetim Konseyi toplantısı planlandığı gibi gerçekleştirilecek.





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