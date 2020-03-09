ECB binlerce çalışanının evlerinden çalışmasını istedi















Avrupa Merkez Bankası (ECB) koronavirüs endişeleriyle merkez ofislerini kapanması durumuyla nasıl baş edilebileceğini görmek için 3 bin 500'den fazla çalışanından bugün evlerinden çalışmalarını istedi.



ECB hali hazırda halka açık etkinliklerini gelecek aya ertelemiş durumda ancak perşembe günkü Yönetim Konseyi toplantısı planlandığı gibi gerçekleştirilecek.