Avrupa Merkez Bankası, Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında başlattığı 750 milyar euro (818 milyar dolar) büyüklüğündeki tahvil alım programında, tahvil çıkaranlara limit uygulamayacak.
ECB tahvil alım programında limit uygulamayacak
26.03.2020 13:54
Son güncelleme : 26.03.2020 14:10
DHA
The New York Times'ın haberine göre, Avrupa Merkez Bankası (ECB) aynı zamanda alım yapılmaya uygun menkul kıymet listesini genişletecek.
Pandemi Acil Durum Satın Alma Programı'na göre ECB, vadeleri 70 gün ve üzerindeki borçlanma kağıtlarını alabilecek. Önceki Başkan Mario Draghi'nin 2012 yılında uygulamaya koyduğu varlık alım programında 1 yıl ve üzeri vadelerdeki kağıtlar alınıyordu.
Banka ayrıca, herhangi bir ülkenin borçlanma kağıtlarının yüzde 33'ünden fazlasının alınmaması yönündeki limiti de uygulamayacak.
Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Komitesi Üyesi ve İtalya Merkez Bankası Başkanı Ignazio Visco, hafta başında yaptığı açıklamada, ECB'nin geçen hafta açıkladığı tahvil
alım programını değiştirerek, daha çok alım yapmaya hazırlandığını söyledi. Visco, mevcut düzenlemelerin bu aşamada olumlu ve işlevini sürdürmekte olduğunun altını çizdi.
13:5489.906
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 842,57
|Açılış
|: 88.960
|
|Önceki Kapanış
|: 89.063
|
90.108
En Düşük
88.481
13:546,4349
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0192
|Açılış
|: 0,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 0,0000
|
6,5056
En Düşük
6,4061
13:547,0565
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
|| 0,0718
|Açılış
|: 0,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 0,0000
|
7,1034
En Düşük
6,9707
13:54334,04
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,27
|Açılış
|: 334,22
|
|Önceki Kapanış
|: 333,76
|
336,52
En Düşük
322,05
BIST En Aktif Hisseler
|TIRE
|4,73
|4.134.747
|% 10,00
|
|SASA
|6,60
|76.836.179
|% 10,00
|
|RYGYO
|5,39
|20.564.189
|% 10,00
|
|BAKAB
|6,49
|3.850.229
|% 10,00
|
|GLBMD
|1,65
|1.124.493
|% 10,00
|
|QNBFL
|128,90
|5.439.026
|% -9,99
|
|ETILR
|1,88
|81.482
|% -9,62
|
|RALYH
|7,25
|10.310
|% -9,38
|
|MMCAS
|0,83
|813
|% -7,78
|
|IHGZT
|3,29
|82.171
|% -7,32
|
|THYAO
|9,14
|899.298.165
|% 4,22
|
|ASELS
|23,64
|456.834.678
|% 0,85
|
|GARAN
|7,68
|445.475.649
|% 2,40
|
|YKBNK
|1,92
|208.370.453
|% 2,67
|
|ECILC
|4,80
|195.822.771
|% 8,84
|
|YKBNK
|1,92
|208.370.453
|% 2,67
|
|THYAO
|9,14
|899.298.165
|% 4,22
|
|IHLGM
|0,83
|72.166.929
|% 7,79
|
|IHLAS
|0,45
|28.693.167
|% 7,14
|
|GSRAY
|1,75
|111.553.263
|% 9,37
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6566
|7,6950
|% 0,67
|
|Frank
|6,5989
|6,6387
|% 0,89
|
|Riyal
|1,7077
|1,7163
|% 0,23
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.615
|1.617
|-1,13
|
|Altın Gr.
|335
|336
|2,17
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,39
|14,45
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|2,99
|3,00
|0,01
|
|B. Petrol
|26,93
|26,93
|-0,46
|