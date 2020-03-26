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ECB tahvil alım programında limit uygulamayacak

26.03.2020 13:54

Son güncelleme : 26.03.2020 14:10
Avrupa Merkez Bankası, Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında başlattığı 750 milyar euro (818 milyar dolar) büyüklüğündeki tahvil alım programında, tahvil çıkaranlara limit uygulamayacak.



DHA

The New York Times'ın haberine göre, Avrupa Merkez Bankası (ECB) aynı zamanda alım yapılmaya uygun menkul kıymet listesini genişletecek.

Pandemi Acil Durum Satın Alma Programı'na göre ECB, vadeleri 70 gün ve üzerindeki borçlanma kağıtlarını alabilecek. Önceki Başkan Mario Draghi'nin 2012 yılında uygulamaya koyduğu varlık alım programında 1 yıl ve üzeri vadelerdeki kağıtlar alınıyordu.

Banka ayrıca, herhangi bir ülkenin borçlanma kağıtlarının yüzde 33'ünden fazlasının alınmaması yönündeki limiti de uygulamayacak.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Komitesi Üyesi ve İtalya Merkez Bankası Başkanı Ignazio Visco, hafta başında yaptığı açıklamada, ECB'nin geçen hafta açıkladığı tahvil alım programını değiştirerek, daha çok alım yapmaya hazırlandığını söyledi. Visco, mevcut düzenlemelerin bu aşamada olumlu ve işlevini sürdürmekte olduğunun altını çizdi.






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