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ECB`nin mevduat faizinde indirime gitmesi beklenmiyor

05.06.2020 11:15

Son güncelleme : 05.06.2020 11:15
Avrupa Merkez Bankası (ECB), Yönetim Konseyi Toplantısında Pandemi Acil Varlık Alım Programındaki kararlılığını vurgularken, piyasalarda bankanın mevduat faizinde indirime gitmeyeceği algısı oluştu.



AA

ECB Yönetim Konseyi,  politika faizini sıfır, mevduat faizini yüzde  eksi 0,50 ve marjinal fonlama faizini de yüzde 0,25'te sabit bıraktı. ECB, piyasa  beklentileri doğrultusunda faiz oranlarında değişikliğe gitmezken, Pandemi Acil  Varlık Alım Programı'nı 600 milyar avro artırarak toplam büyüklüğünü 1,35 trilyon  avroya yükseltti.  Pandemi Acil Varlık Alım Programı'na Haziran 2021’in  sonuna kadar devam edecek olan banka program çerçevesinde alınmış varlıkların  vadesi gelen anapara ödemeleri en azından 2022 sonuna kadar yatırıma  yönlendirmeye devam edecek.

Bundan önce bankanın mevduat faizinde indirime gitmesi öngörülürken,  en son toplantıda bankanın artık bu aracı kullanma konusunda isteksiz olduğunu  algısı oluştu.

Ekonomistler, bankanın  Pandemi Acil Varlık Alım Programı'na devam  edeceğini, bunun en iyi araç olduğunu mevduat faizinde indirime gitmeyeceğini  belirtti.

Rabobank ECB ve Avro Bölgesi Makro Strateji Başkanı Elwin de Groot,  Pandemi Acil Varlık Alım Programı'nın Haziran 2021'den sonra da devam  edebileceğini vurguladı.

Geleceğin belirsiz olduğunu ve  sosyal mesafenin devam edeceğini  kaydeden Groot, bu önlemlerin gerekli olmaya devam edebileceğini belirtti.

Groot, faizlerin uzun bir süre aynı seviyelerde kalabileceğini  belirterek, 2023'ten önce bir faiz artırımı olmayabileceği öngörüsünde bulundu. Yönetim Konseyi toplantısından ECB'nin mevduat faizini indirme seçeneğini  kullanma konusunda istekli olmadığının anlaşıldığını dile getiren Groot, faiz  indirimi olmayacağını ancak düşük seviyelerde kalacağını söyledi.

"ECB, FAİZLERDE İNDİRİME GİTMEYECEK"

ING Group Başekonomisti Peter Vanden Houte, Pandemi Acil Varlık Alım  Programının aynı şekilde devam etmesi durumunda  Pandemi Acil Varlık Alım  Programının 2021 yılının ortasından önce tükenebileceğini belirterek, "Bu  bağlamda, 2020 yılında ekonomik durum yeteri kadar gelişme göstermezse, ECB'nin  programa ilave eklemeler yapması imkansız değil" ifadelerini  kullandı.  Pandemi Acil Varlık Alım Programının şu ana kadar faydalı  olduğunu ifade eden Houte, Avro Bölgesinde finansal piyasaların mart ayında ve  nisan ayının başında çok zarar gördüğünü ancak ECB'nin  Pandemi Acil Varlık Alım  Programıyla piyasalardaki stresi ortadan kaldırdığını ve aynı şekilde devam  edeceğini aktardı.  Houte, finansal piyasalardaki pozitif temelin  iyileşmeyi destekleyebileceğini dile getirdi.  ECB'nin faizlerde indirime  gitmeyeceği öngörüsünde bulunan Houte, negatif faiz oranlarının bankacılık  sektörüne olumsuz etkilerinin olduğunu söyledi. Houte, faizlerin düşmeyeceğini  ancak belli bir süre daha aynı seviyede kalacağını kaydetti.

Berenberg Ekonomisti Florian Hense ise ECB'nin bu teşvikinin aşağı  yönlü riskleri frenlemeye yardımcı olacağını aktardı. Hense, mevduat faizinde  indirime gidilmeyeceğini kaydetti.




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