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`Ekonomik şok ciddi ama geçici`

13.03.2020 14:35

Son güncelleme : 13.03.2020 14:35
Avrupa Merkez Bankası Yönetim Konseyi Üyesi ve Fransa Merkez Bankası Başkanı Francois Villeroy de Galhau, küresel düzeyde yayılan ve epidemi olarak ilan edilen Covid-19 salgınının neden olduğu ekonomik şokun "ciddi ama geçici" olduğunu söyledi.



DHA

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Konseyi Üyesi ve Fransa Merkez Bankası Başkanı Francois Villeroy de Galhau, bu gelişmelere karşın ECB'nin uyguladığı ekonomik paketin mevcut ekonomik koşullara uygun olduğunu vurguladı ve ekledi:

"Piyasalardaki oynaklığı izliyoruz; ancak, biz ekonomik koşullara göre hareket ederiz. Eğer bazı ülkelerin borçlarının satın alınmasını gerektirecek bir durum ortaya çıkarsa, bu koşulların da biraz dışına çıkabiliriz."

Villeroy, ECB'nin önümüzdeki günlerde tam anlamıyla seferber olacağının altını çizdi.

ECB Perşembe günü politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0.00'da sabit tuttu. ECB'den yapılan açıklamada refinansman operasyon faizinin yüzde 0.00'da, marjinal faizin yüzde 0.25'te ve mevduat faizinin yüzde eksi 0.50'de sabit tutulduğu duyuruldu.

ECB Yönetim Kurulu, bankacılık sisteminde ya da para piyasalarında bir "likidite sıkıntısı" görülmese de, daha fazla uzun vadeli yeniden finansman operasyonlarıyla, ihtiyaç olduğu anda devreye girecek bir, "acil likidite desteği"nin sağlanacağını açıkladı.

ECB, hanelere ve şirketlere ucuz kredi verebilmeleri için bankalara ucuz para sağlayacağını, var olan imkanlar kapsamında sağladığı paranın maliyetini de düşüreceğini açıkladı.




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