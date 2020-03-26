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`Ekonomimizle ilgili temelde bir yanlış yok`

26.03.2020 16:13

Son güncelleme : 26.03.2020 16:34
ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ABD ekonomisinin bir resesyon içinde olabileceğini ancak bunun normal bir resesyon olmadığını belirterek, "Ekonomimizle ilgili temelde bir yanlış yok. Aksine ekonomi çok iyi performans gösterdi." dedi.



AA

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, katıldığı bir televizyon programında, Fed'in acil kredi sağlama yetkisi bulunduğunu ve buradaki tek sınırın Hazine Bakanlığı'ndan alınan desteğin miktarı olduğunu söyledi.

Salgının neden olduğu durumun tipik bir ekonomik daralma olmadığını  belirten Powell, "Bu benzeri görülmeyen durumda geçici adımlar atma, bu kredileri  sağlama imkanımız var ve bunu agresif bir şekilde yapmaya devam edeceğiz." diye  konuştu.

Powell, virüsün kontrol altına alınması için insanlardan işletmelerini  kapatmaları ve evde kalmalarının istendiğini anımsatarak, salgının kontrol altına  alınmasıyla işletmelerin yeniden açılacağını ve güvenin geri döneceğini söyledi.

Bu süreçte işsizlik oranında artış ve ekonomik faaliyetlerde önemli  bir azalmanın görülebileceğini vurgulayan Powell, diğer yandan bu durum  geçtiğinde iyi bir toparlanmanın olabileceğini ifade etti.

Powell, "Ekonomiye kredi akışı sağlayarak ve faiz oranlarını düşük  tutarak yapmaya çalıştığımız temel şey, toparlanmanın güçlü olmasını sağlamak."  dedi.

"ABD EKONOMİSİ BİR RESESYON İÇİNDE OLABİLİR"

Virüsün yayılmasının yakında kontrol altına alınacağına inandığını  belirten Powell, insanların güvenini yeniden kazanacağını, işletmelerin  açılacağını ve tüketicilerin harcamaya devam edeceğini kaydetti.

Powell, "İlk işin virüsün yayılmasını kontrol altına almak ve daha  sonra ekonomik faaliyetlere devam etmek olduğunu düşünüyorum." değerlendirmesinde  bulundu.

ABD ekonomisinin bir resesyon içinde olabileceğini ancak  bunun normal  bir resesyon olmadığını vurgulayan Powell, "Ekonomimizle ilgili temelde bir  yanlış yok. Aksine ekonomi çok iyi performans gösterdi." dedi.

"EKONOMİK FAALİYET BU YILIN İKİNCİ ÇEYREĞİNDE AZALABİLİR"

Jerome Powell, ekonomik faaliyetin bu yılın ikinci çeyreğinde azalabileceğini ancak yılın ikinci yarısında canlanmasını beklediklerini dile  getirdi.

Fed'in son attığı adımlarla ilgili bir risk görmediklerinin altını  çizen Powell, Fed'in istikrarın sağlanmasını ve işletmelere kredi verilebilmesini  sağlamaya çalıştığını, bunun alışılagelmedik bir durumda yapılan uygun bir adım  olduğunu söyledi.

"CEPHANESİZ KALMAYACAĞIZ"

Fed Başkanı Powell, kredi sağlamada da Fed'in "cephanesiz  kalmayacağını" dile getirerek, faiz oranlarını da her zaman uygun olduğunu  düşündükleri orana getirdiklerini kaydetti.

Fed'in Amerikan halkına hizmet etmeye odaklandığını vurgulayan Powell,  insanlardan evlerinde kalmaları ve ekonomik faaliyetlerden uzak durmalarının  istendiğini, bunun halk sağlığı için bir yatırım olduğunu söyledi.





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