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Ekonomistler, TCMB`nin faiz kararı ve alınan tedbirleri değerlendirdi

17.03.2020 17:49

Son güncelleme : 17.03.2020 17:49
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, politika faizini beklentiler dahilinde 100 baz puan indirirken, reel sektöre de bankacılık sistemi kanalıyla ciddi boyutta ve avantajlı koşullarda fonlama imkanı sağlanacağını duyurdu.



AA

Para Politikası Kurulu (PPK), 19 Mart'taki toplantısını 2 gün öne çekerek hem faiz indirdi hem de koronavirüsün olası ekonomik ve finansal etkilerine karşı önemli tedbirler aldı.

Merkez Bankası, politika faiz indirim döngüsünü sürdürerek son 7 toplantıda faizi 1.425 baz puanlık düşüşle yüzde 9,75'e çekti.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının olası ekonomik  ve finansal etkilerine karşı da bankacılık sektörünün ve reel sektörün elini  rahatlatacak adımlar atan Merkez Bankası, ilk kez Türk usulü Uzun Vadeli  Refinansman İşlemleri (TLTRO) ilanını yaptı.

Analistler, TCMB'nin erken toplanarak 3 önemli adım attığını belirtti.  Bankalara hedefli likidite imkanı ve reeskont ihracat kredilerine yapılan  düzenlemeler ile reel sektöre kredi akışının devamının sağlanmasına yönelik  bankacılık sistemine çok ciddi boyutta ve avantajlı koşullarda fonlama imkanı  sağlanacağını ifade eden analistler, TCMB'nin, ekonomik görünümde virüs öncesinde  sağlanan ivmenin korunması ve küresel ekonomideki etkileri azaltmak amacıyla hem  faizi indirimi hem de likidite destekleyici tedbir paketi hazırladığını  vurguladı.

TCMB'nin kullandırdığı reeskont kredilerinde rahatlama sağladığını  ifade eden analistler, yeni likidite aracı ile bankalara reel sektöre  kullandırılan kredilerde finansman noktasında daha düşük faiz oranı ile fonlama  yapılacağını dile getirdi.

"FAİZ İNDİRİMLERİNE KAPI AÇIK BIRAKILDI"

AA Analisti ve ekonomist Haluk Bürümcekçi, konuya ilişkin yaptığı  değerlendirmede TCMB'nin faiz indiriminin boyut olarak bir sürprize yol  açmadığını belirtti.

Merkez Bankası'nın yeni indirimlere kapıyı açık bıraktığını ve fonlama  imkanlarını ciddi boyutta artırdığını ifade eden Bürümcekçi, politika faizinin  düşürülmesi ile gelecek dönemde ortalama fonlama maliyetinin haftalık repo faizi  ile yakın seyredeceğini söyledi.

Bürümcekçi, para ve repo piyasasında gecelik faizin ise ortalama  olarak piyasa yapıcı oranına daha yakın olmak üzere yüzde 8,25-9,75 aralığında  bankaların likidite durumuna bağlı olarak dar bir alanda dalgalanacağını  kaydetti.

Merkez Bankası'nın, daha önce kullandığı "Gelinen noktada, mevcut para  politikası duruşunun hedeflenen dezenflasyon patikasıyla uyumunu koruduğu  değerlendirilmektedir" mesaj cümlesine karar metninde yer vermediğine dikkati  çeken Bürümcekçi, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Enflasyon trendinde ve gelecek enflasyon beklentilerinde  gözlenebilecek iyileşmeleri politika faizine yansıtmaya devam edeceği sinyalini  vermiştir. Ayrıca, karar sonrası açıklanan tedbirlere bakıldığında, reel sektöre  kredi akışının devamını sağlamaya yönelik bankacılık sistemine çok ciddi boyutta  ve avantajlı koşullarda fonlama imkanı sağlanacağı görülmektedir. Bu durumun son  dönemde finansal koşullarda gözlenen sıkılaşmayı telafi etmek ve büyümedeki olası  yavaşlamayı sınırlamak açısından faydası olacaktır."

"MERKEZ BANKASI HEM LİKİDİTE SIKIŞIKLIĞINA HEM DE TALEPTE YAVAŞLAMA OLASILIĞINA HAZIRLIK YAPIYOR"

İş Portföy Başekonomisti Nilüfer Sezgin de Merkez Bankası'nın emtia  fiyatları ve talep koşullarının zayıflaması nedeniyle enflasyonun beklenenden  düşük seyretme ihtimalini dikkate alarak faiz indirimine gittiğini belirtti.

Bu reaksiyonun beklenen reel faizin yükselmesini engellemek için  atılmış bir adım olduğunu ifade eden Sezgin, likidite tedbirlerinin ise proaktif  olarak gelecek dönemde artması muhtemel olan likidite ve finansman  ihtiyacına  yönelik atılmış bir adım olduğunu vurguladı.

Sezgin, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Hem finansmana erişimi hem de bu finansmanın maliyetini düşürücü  adımlar olduğu için ekonomiyi destekleyici. Ayrıca, döviz likiditesini  rahatlatıcı adımlar da var ki bu da küresel risk iştahının zayıflaması ve ihracat  ile turizm kayıpları nedeniyle yine kısa vadede artabilecek döviz talebini  karşılamaya yönelik görünüyor. Bu kanallar brüt rezervleri olumsuz etkileyebilir  ancak swap imkanı genişletildiği için toplamda brüt rezerv etkisi sınırlı  kalabilir. Merkez Bankası'nın kendi rezervi dediğimiz kısım için negatif etkisi  olacaktır. Toplamda bakıldığında Merkez Bankası, hem likidite sıkışıklığına hem  de talepte yavaşlama olasılığına hazırlık yapıyor. Yarın açıklanacak mali ve  diğer tedbirlerle bir arada daha anlamlı ve bütünlük gösteren hale dönüşebilir.  Kredilerin yapılandırılması veya ötelenmesi gibi adımlar da bekleniyor. Böylesi  adımların işlerlik kazanabilmesi için Merkez Bankası arka planı hazırlamış  görünüyor. Ancak mali politika içinden geçtiğimiz süreçte daha hedefli çözümler  üretebilir. Bu kanalın da çok önemli olacağını düşünüyorum."

"REEL SEKTÖRE KESİNTİSİZ KREDİ İMKANI SAĞLANDI"

Spinn Danışmanlık Kurucu Ortağı ve ekonomist Özlem Derici Şengül ise  haftalık repo faizinde indirimin yanı sıra TCMB'nin bankalar, reel sektör ve  ihracatçılar için bir dizi önlem açıkladığını belirtti.

Reel sektöre kesintisiz kredi imkanının da sağlandığını vurgulayan  Şengül, "Bankaların yeni likidite imkanlarından reel sektöre kesintisiz kredi  akışı sağlaması hedeflenmiş ve likidite imkanlarından yararlanma sağlayacakları  kredi tutarları ile ilişkilendirilmiştir. Bu çerçevede 91 günlük repo  ihalelerinde politika faizinin 150 baz puan aşağısında, yani yüzde 8,25 oranla  likidite sağlanacak." dedi.

Şengül, ihracatçılara da vade kolaylığı sağlandığını anımsatarak, şunları kaydetti:

"Reel kredi büyümesi şartı, reel sektöre kesintisiz krediyi  zorlaştırabilir. TCMB'nin bu düzenlemelerinin kısa vadede likidite sıkışıklığı  yaşamamak için önemli olduğunu ancak koronavirüs salgını dolayısıyla reel  sektörde oluşacak zararı önleme konusunda yetersiz olduğunu düşünüyoruz. Likidite  imkanlarının reel sektöre kullanıldığı ölçüde bankalara tahsis edilmesi,  kredilerin doğru bir şekilde kanalize edilmesi için oldukça önemli ancak reel  kredi büyümesini sağlayamayan bankaların müşterisi olan reel kesimin kredilere  erişiminde sıkıntı yaşaması alınan önlemlerin etkinliğini azaltacaktır. Bu yüzden  gelişmelerin negatif yönde devam etmesi durumunda TCMB'nin bu kısıtı kaldırmasını  bekleriz."

"POLİTİKA FAİZİ NİSAN 2018'DEN BU YANA İLK KEZ TEK HANEDE"

Deniz Yatırım Stratejisti Orkun Gödek, TCMB'nin 2 yıl aranın ardından  ilk kez ara PPK toplantısı gerçekleştirerek politika faizini indirdiğini söyledi.

Mart ayı başlangıcından bu yana global çapta gözlenen takvim dışı para  politikası toplantıları gerçekleştirilmesi furyasınabugün itibarıyla TCMB'nin  de katılım sağladığını ifade eden Gödek, "Bugün alınan 100 baz puan faiz indirimi  kararı ile politika faizi Nisan 2018’den bu yana ilk kez tek haneli seviyelere  gelmiş oldu." dedi.

Gödek, 7 maddelik önlem paketine ilişkin ise şu değerlendirmelerde  bulundu:

"Önlemler likidite kanallarının her koşulda açık tutulmasını ve  reeskont ödemelerine dair kolaylıkları içerirken, ilk kez TCMB tarafından 'TLRO  vari fonlama' adımının atıldığını gösteriyor. Hatırlatmak gerekirse, Avrupa  Merkez Bankası'nın (ECB) sıklıkla kullandığı TLTRO uygulaması, hedefli, uzun  vadeli, ucuz fonlama koşullarını içerir operasyonlardan oluşmakta. Zamanlama  olarak önden alınan faiz indirimi kararının Türk lirası çapraz kur işlemlerinde  aleyhte ek satış baskısı olarak belirmesini beklemiyoruz. Zira globalde bir  süredir takip edilen 'değerli Amerikan doları' ve 'riskten kaçış' temalarının  oyunda ana belirleyici olduğu ve söz konusu pozisyonlarını bir süre daha  koruyacağını değerlendiriyoruz."




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