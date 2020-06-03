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Ekonomistler enflasyon verisini değerlendirdi

03.06.2020 16:26

Son güncelleme : 03.06.2020 16:26
Ekonomistler, mayıs ayında Tüketici Fiyat Endeksi`nin (TÜFE) giyim ve ayakkabı ile ulaştırma grubundaki fiyat artışlarının etkisiyle piyasa beklentisinin üzerinde yükseldiğini belirterek, enflasyonun lehte baz etkisiyle yaz aylarından itibaren düşüşe geçebileceğini ifade etti.



AA

Mayıs ayında tüketici fiyatları yüzde 1,36 arttı ve yıllık enflasyon  0,45 puanlık yükselişle yüzde 11,39 oldu. Ekonomistler, piyasa beklentisinin  üzerinde gerçekleşen enflasyonun yaz aylarından itibaren tekrar düşüşe geçeceğini  tahmin ediyor.

AA Finans Analisti ve ekonomist Haluk Bürümcekçi, konuya ilişkin  yaptığı değerlendirmede, enflasyonun piyasa beklentisi üzerinde gerçekleşmesinde,  akaryakıt fiyatlarındaki artışla yükselen ulaştırma harcamaları grubunun etkili  olduğunu belirtti.

Kura hassas bazı gruplarda (mobilya, ev içi tekstil, ev aletleri, araç  satın alımı, görsel-işitsel sistemler vb) fiyat artışlarının gözlendiğini ifade  eden Bürümcekçi, mayıs ayında enerji grubunda yüzde 2,1 ile geçen yılın üzerinde  artış izlendiğini bildirdi.

Bürümcekçi, giyim fiyatlarının mevsimlik artışının ise yüzde 6,85 ile  geçen yılın üzerinde olmasının da yıllık enflasyonu yukarı çektiğini söyledi.

Gelecek dönem seyri açısından gıda fiyatlarının belirsizliği ve  oynaklığı dışında, ham petrol ve diğer emtia fiyatlarının görünümü, döviz kuru  hareketleri ve kamu fiyat/vergi ayarlamalarının enflasyon üzerindeki risklerin  yönünü belirleyeceğini vurgulayan Bürümcekçi, şunları kaydetti:

"Kısa vadede, petrol ve emtia fiyatlarının toparlanmasının olumsuz  yansımaları görülürken, son dönemdeki geri çekilmeye rağmen yılbaşından bu yana  kur sepeti değişiminin yüzde 14 civarında seyretmesi enflasyonu yukarı yönde  etkileyen bu faktörün güçlenmeye devam ettiğine işaret etmektedir. Ancak, iç  talebin salgın nedeniyle belirgin yavaşlaması ve düşüşe direnç gösteren hizmetler  fiyatlarının sektörün durma noktasına gelmesi nedeniyle toplam talep koşullarının  enflasyonist baskıyı azaltabileceği söylenebilir.

Belirgin boyuttaki parasal genişlemenin enflasyonist etkisi ise kısa  vadeden çok arz koşullarının normale dönmesiyle ikinci yarıda gözlenmesi  beklenebilir. Dolayısıyla TL değer kaybının ancak daha belirgin bir kur atağına  dönüşmediği durumda yıllık enflasyonun temmuz ayından itibaren geçen yılın aynı  döneminin oluşturduğu lehte baz etkisi nedeniyle kademeli gerilemesine devam  ederek yılı yüzde 10-10,5 aralığında bitirmesi olası duruyor."

Haluk Bürümcekçi, Merkez Bankası'nın son dokuz toplantısında yaptığı  üst üste indirimlerle 1 hafta vadeli repo faizini toplam 1575 baz puan düşüşle  yüzde 8,25 seviyesine çektiğini hatırlattı.

Merkez Bankası'nın, 25 Haziran'daki toplantısına kadar kurların ve  risk priminin seyrini izleyerek, toplantı öncesinde açıklanacak gelecek enflasyon  beklentilerinin gelişimine bakarak karar vermesinin söz konusu olacağını belirten  Bürümcekçi, "Merkez Bankası, enflasyon, politika faizinin 3,1 puan üzerindeyken  indirimlere devam etmekte zorlanabilir." ifadelerini kullandı.

"ENFLASYONDA TEK HANE AĞUSTOS AYINDA GÖRÜLEBİLİR"

Econs Kurucu Ortağı Ferhat Yükseltürk, enflasyonda beklentilerin  üzerinde gelen rakamların, talebin kısmen zayıf seyretmesine karşın TL'deki değer  kaybının fiyatlar üzerinde daha etkili olduğunu gösterdiğini belirtti.

Haziran ayıyla birlikte talep tarafında toparlanma beklentilerinin de  gerçekleşmesiyle enflasyonun yıl genelinde Merkez Bankası beklentilerinin  üzerinde kalmasını muhtemel gördüğünü söyleyen Yükseltürk, "Tek haneli enflasyona  büyük ihtimalle baz etkisi ile birlikte ağustos ayında geçebileceğimizi, 2020 yıl  sonunu da yüzde 9,8 enflasyon ile kapatacağımızı düşünüyorum."




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