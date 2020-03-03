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Ekonomistler enflasyon verisini değerlendirdi

03.03.2020 13:08

Son güncelleme : 03.03.2020 13:08
Ekonomistler, enflasyonun şubatta piyasa beklentisinin oldukça altında gerçekleştiğini belirterek, 19 Mart`taki Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısında daha ölçülü faiz indirimi gelebileceği öngörüsünde bulunuyor.



AA

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), şubatta aylık yüzde 0,35, yıllık yüzde  12,37 artarak AA Finans Anketi'ne katılan ekonomistlerin sırasıyla yüzde 0,71 ve  yüzde 12,77 olan beklentilerinin altında kaldı.

AA Finans Analisti ve ekonomist Haluk Bürümcekçi, şubatta enflasyonun  piyasa beklentisinin altında gerçekleştiğini belirtti.

Enflasyonun geçen yıla göre sınırlı da olsa yükselmesinde, işlenmiş ve  işlenmemiş gıda fiyatları ve konut grubunda gözlenen fiyat ayarlamalarının etkili  olduğunu vurgulayan Bürümcekçi, "Buna karşılık, kura hassas gruplarda ve enerji  grubunda fiyat düşüşleri gözlendi. Şubat ayında enerji grubunda yüzde 0,63 ile  geçen yılın tersine düşüş izlendi. Giyim fiyatları mevsimlik düşüşünün ise yüzde  4,83 ile geçen yılki düşüşe benzer olması ise yıllık enflasyonu etkilemedi.  Böylece yıllık TÜFE de önceki ayki yüzde 12,15 seviyesinden yüzde 12,37'ye  çıktı." ifadelerini kullandı.

Bürümcekçi, gıda enflasyonunun hem işlenmemiş hem işlenmiş gıda fiyat  artışı kaynaklı yükseldiğine dikkati çekti.

Manşet enflasyonda yılın zirvesinin geride kalmak üzere olduğuna  işaret eden Bürümcekçi, şunları kaydetti:

"Önümüzdeki dönemin seyri açısından gıda fiyatlarının belirsizliği ve  oynaklığı dışında, ham petrol ve diğer emtia fiyatlarının görünümü, döviz kuru  hareketleri ve kamu fiyat/vergi ayarlamaları enflasyon üzerindeki risklerin  yönünü belirleyecektir. Kısa vadede petrol ve emtia fiyatlarının sert gerilemesi  olumlu yansırken, Çin kaynaklı tedarik zinciri aksaklıkların üretici fiyatlarında  yaratacağı yukarı yönlü baskılar ve son günlerdeki kur artışı ile beraber yıllık  bazda kur sepeti değişiminin yüzde 16 civarına yükselmesi enflasyonu yukarı yönde  etkileyen bazı faktörlerin güçlenmeye devam ettiğine işaret etmektedir.  Dolayısıyla son günlerdeki değer kaybının ancak daha belirgin bir kur atağına  dönüşmediği durumda yıllık enflasyonun ikinci çeyrekten itibaren geçen yılın aynı  döneminin oluşturduğu lehte baz etkisi nedeniyle kademeli gerileyerek yılı yüzde  10-11 aralığında bitirmesi halen olası duruyor."

"FAİZ İNDİRİMLERİ DEVAM EDEBİLİR"

Haluk Bürümcekçi, Merkez Bankası'nın piyasa sinyallerine muhtemelen  bakmayacağını ifade etti. Merkez Bankasının son beklenti anketinde gelecek  enflasyon beklentilerindeki düşüşün durması, CDS priminin önceki toplantıya göre  100 baz puan yükselmesi, tahvil getiri eğrisinin yüzde 12-13 aralığına kayması ve  offshore swap para piyasası faizlerinin daha belirgin yükselmesinin, faiz  indirimlerine devam edilmesi durumunda TL'de değer kaybının güçleneceğini  düşündürdüğünü ifade eden Bürümcekçi, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Buna karşılık başta Fed olmak üzere gelişmiş ülke merkez bankalarının  yeni faiz indirimlerine yönelik hazırlıkları ve tahvil faizlerinin rekor düşük  seviyelere inmesi, TCMB'nin gevşek para politikası duruşuna destek vermekte. Son  olarak geçen hafta Bursa'da konuşan Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal,  politikada bir değişiklik sinyali vermemişti. Bu nedenle bankanın 19 Mart'taki  toplantıya kadar küresel ve yerel risklerdeki gelişmeleri izleyerek bir sonuca  varması beklenebilir. Ancak ağır basan beklenti, bankanın 25 ya da 50 baz puan  indirimle devam edeceği yönünde olacaktır."

"ŞUBAT AYI ENFLASYONU POZİTİF SÜRPRİZ YAPMIŞTIR"

GMC Yatırım Araştırma Müdür Yardımcısı Kudret Ayyıldır da şubatta  enflasyonun piyasa beklentilerinin altında kaldığını belirtti.

Gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 2,33 artışla enflasyonun gıda  ürünlerine karşı hassasiyetinin sürdüğüne dikkati çeken Ayyıldır, "Özellikle  çekirdek enflasyon yüzde 9,97 ile bir önceki aya göre yükselirken, tek hanede  kalma ihtimali zayıflamaktadır. Şubat ayı enflasyonu pozitif sürpriz yapmıştır."  dedi.

Ayyıldır, Merkez Bankası'nın 19 Mart'taki toplantısında daha da ölçülü  faiz indirimi gelebileceğini aktararak, "25 baz puanlık faiz indirimi beklentimiz  güncelliğini korumaktadır." ifadelerini kullandı.





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