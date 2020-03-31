AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi`ne katılan ekonomistler, mart ayında Tüketici Fiyat Endeksi`nin (TÜFE), yüzde 0,53 artmasını bekliyor.
Ekonomistlerin enflasyon beklentisi belli oldu
31.03.2020 14:12
Son güncelleme : 31.03.2020 14:23
AA
AA Finans'ın, TÜİK tarafından 3 Nisan'da açıklanacak mart ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 14 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.
Ankete göre, ekonomistlerin mart ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 0,53 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin mart ayı için enflasyon beklentileri en düşük yüzde 0,10, en yüksek yüzde 1,0 aralığında yer aldı.
Ekonomistlerin mart ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 0,53) göre, bir önceki ay yüzde 12,37 olan yıllık enflasyonun yüzde 11,81'e düşeceği hesaplanıyor.
Ankete katılan ekonomistlerin yıl sonu enflasyon tahminleri yüzde 7,50-10,00 aralığında yer alırken, 2020 yıl sonu enflasyon beklentilerinin ortalaması ise yüzde 9,12 oldu.
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|% 2,36
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|Dolar
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|Euro
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|Sterlin
|8,0913
|8,1319
|% -0,64
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|Frank
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|6,8149
|% -0,83
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|Riyal
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|% -0,31
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|Altın Gr.
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|337
|-5,84
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|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
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|Tam
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|2.156
|14,92
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|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
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