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Elektrik santrali sahalarının belirlenmesinde `yeni metodoloji` devreye girecek

22.05.2020 11:31

Son güncelleme : 22.05.2020 12:38
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu`nca (EPDK) hayata geçirilecek yeni metodoloji çerçevesinde elektrik santrali sahaları, enerji kaynağı ve teknoloji tipine göre belirlenecek, yatırımcının ihtiyacından fazla alanın kamulaştırılmasının önüne geçilecek.



AA

EPDK, "Elektrik Piyasasında Önlisans veya Lisanslara Konu Üretim  Tesislerinin Santral Sahalarının Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar"a ilişkin  taslağı kamuoyunun görüşüne açtı.

AA muhabirinin taslaktan derlediği bilgilere göre, hali hazırda rüzgar  ve güneş enerjisi tesisleri hariç santral sahalarının belirlenmesine ilişkin bir  metodoloji bulunmadığı ve her yatırımcının ihtiyacına özgü çözümler üretildiği  için, uygulamadaki zorluk ve farklılıkları en aza indirmek amacıyla yatırıma  uygun santral sahasının belirlenmesine ilişkin yeni bir düzenleme ihtiyacı ortaya  çıktı.

Düzenlemeyle, önlisans ve üretim lisanslarına derç edilecek santral  sahaları rüzgar, güneş, hidroelektrik, termik, biyokütle, jeotermal, nükleer  enerji kaynakları ayrı ayrı değerlendirilebilecek.

Buna göre, tesis tipinin faaliyeti için gerekli unsurlar ile enerji  kaynağı ve santralin kapasitesine göre saha büyüklüğünün nasıl belirleneceğine  ilişkin yeni bir metodoloji oluşturuldu. Kurulacak tesisin arazisinin büyüklüğü  kaynak ve teknoloji tipine göre değişiklik gösterebilecek. EPDK, belirlediği  kriterlere göre yapacağı incelemenin ardından, yatırımcı sahasının metodolojiye  uygun hale getirilmesini  sağlayacak. Böylece, yatırımcının ihtiyacından fazla  alanın kamulaştırılmasının, satın alma veya kiralama yoluyla mülkiyet ya da  kullanım hakkı elde edilmesinin önüne geçilecek. Ayrıca tarım alanları bakımından  ortaya çıkan ihtilaflar da ortadan kaldırılmış olacak.

EPDK söz konusu düzenlemeyle santral sahalarının belirlenmesinde bir  kontrol mekanizması oluşturacak. Böylece ihtiyaca göre belirlenecek sahalarda  yatırımcının fazla maliyete katlanmasının da önüne geçilecek.

"DAHA FAZLA YATIRIM VE İSTİHDAM BEKLİYORUZ"

EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede,  yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele sürecinde yeni yatırım ve istihdam  olanaklarının önünü açmayı hedeflediklerini belirterek, "Bu düzenlemeye, atıl  görülen alanların özellikle yenilenebilir enerji üretimiyle sisteme dahil  olmasını sağlayacağız." dedi.

Yılmaz, daha fazla yerli güneş paneli ve rüzgar türbini üretimiyle, bu  alanda da sektörel canlanmanın artmasını beklediklerini ifade ederek, "Elbette bu  durum yeni iş olanaklarını da beraberinde getirecektir. Şimdi top yerli ve  yabancı yatırımcılarımızda. Biz onların daha fazla maliyete katlanmasını  engelliyoruz. Onlardan da daha fazla yatırım ve istihdam bekliyoruz." diye  konuştu.




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